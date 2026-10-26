La Justicia de Neuquén confirmó por unanimidad la prórroga de seis meses de prisión preventiva para Roberto Daniel Sánchez, declarado culpable por el transfemicidio de Azul Semeñenko. El tribunal revisor consideró que el veredicto del jurado popular incrementó los riesgos procesales, ante la expectativa de una pena de prisión perpetua.

La resolución fue adoptada por los jueces Juan Manuel Kees y Maximiliano Bagnat y la jueza Carolina García, quienes ratificaron la decisión del juez Luciano Hermosilla del 21 de octubre de 2026. De esta manera, Sánchez continuará detenido mientras avanza el proceso judicial.

Los magistrados entendieron que la medida está fundada en derecho y no resulta arbitraria. Para sostenerla, tuvieron en cuenta los riesgos procesales que ya habían sido evaluados durante distintas instancias de la causa y el nuevo escenario generado por la declaración de culpabilidad.

Por qué confirmaron la prisión preventiva de Roberto Sánchez

El tribunal revisor sostuvo que la declaración de responsabilidad penal por parte del jurado popular modificó la evaluación de los riesgos procesales. En particular, la expectativa de una condena a prisión perpetua constituye un elemento relevante para analizar el riesgo de fuga.

Los jueces señalaron que esos riesgos habían sido considerados previamente por distintos magistrados a lo largo del proceso. Por eso, concluyeron que la prórroga dispuesta por Hermosilla tenía fundamentos suficientes para mantenerse.

La resolución no implica una nueva declaración de culpabilidad: el jurado popular ya había declarado responsable a Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko. La revisión se centró en la legalidad y los fundamentos de la continuidad de la prisión preventiva.

El fundamento basado en la Convención de Belém do Pará

Otro de los argumentos destacados por el tribunal fue la aplicación de la Convención Interamericana de Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a la que adhirió Argentina.

Los magistrados señalaron que este instrumento establece obligaciones para que los Estados adopten medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluidas las actuaciones necesarias para evitar que estos delitos queden impunes.

En ese marco, el tribunal consideró que mantener las medidas cautelares durante el proceso resulta compatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino.

El caso de Azul Semeñenko

Azul Semeñenko fue asesinada en septiembre de 2025, en un caso investigado como un transfemicidio en la ciudad de Neuquén. Roberto Daniel Sánchez fue el único acusado y llegó a juicio ante un jurado popular.

El 19 de octubre de 2026, el jurado lo declaró culpable por el homicidio triplemente calificado, por ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género, según la acusación presentada durante el debate.

La calificación legal contempla la pena de prisión perpetua. Ese escenario fue uno de los elementos que los tribunales consideraron al evaluar la posibilidad de fuga y la necesidad de mantener la detención preventiva.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, pericias y registros de cámaras de seguridad para respaldar su hipótesis sobre lo ocurrido. El caso tuvo una amplia repercusión en Neuquén y puso en primer plano la investigación judicial de los crímenes motivados por violencia de género y odio a la identidad de género.