La prisión preventiva de Roberto Daniel Sánchez, declarado culpable por el transfemicidio de Azul Semeñenko, fue prorrogada por seis meses. La decisión fue tomada este miércoles 21 de octubre por el juez técnico Luciano Hermosilla, luego de un pedido presentado por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, y la asistente letrada Agustina Jarry.

Durante la audiencia de modificación de medidas cautelares, las representantes del Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la querella particular, sostuvieron que el veredicto de culpabilidad dictado el pasado 19 de octubre refuerza los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez avaló el planteo y resolvió extender la detención por el plazo solicitado.

Inaudi y Jarry argumentaron que el veredicto del jurado popular constituye un elemento determinante para evaluar los riesgos procesales, debido a que la declaración de culpabilidad tiene como única pena posible la prisión perpetua, la sanción más severa prevista por el Código Penal argentino.

El plazo de seis meses solicitado por la fiscalía tiene como objetivo permitir que se realice la audiencia de determinación de la pena, conocida como juicio de cesura, y que se resuelvan las eventuales instancias de impugnación antes de alcanzar la firmeza de la condena.

Prorrogaron la prisión preventiva de Daniel Sánchez tras ser declarado culpable del transfemicidio de Azul.

Entre los fundamentos del pedido, las representantes del MPF también mencionaron la gravedad y la violencia del hecho, las maniobras de ocultamiento del cuerpo, la limpieza de la escena del crimen y de la camioneta utilizada, la desaparición del teléfono de la víctima y las intimidaciones a testigos, tanto antes como durante el juicio.

Al resolver, Hermosilla consideró que el veredicto de culpabilidad incrementa el riesgo de fuga ante la expectativa de una condena a prisión perpetua y dispuso mantener a Sánchez detenido durante otros seis meses.

Cómo ocurrió el transfemicidio de Azul Semeñenko

El transfemicidio de Azul Semeñenko fue cometido durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, en el domicilio de Sánchez, en la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y respaldada por el jurado popular, Sánchez abordó a la víctima en la vía pública y la trasladó hasta su vivienda, donde la asesinó mediante golpes y al menos 25 heridas de arma blanca.

Posteriormente, envolvió el cuerpo en una lona, lo ató y lo trasladó en su camioneta hasta un canal de desagüe ubicado sobre la calle Pergamino. El cuerpo fue hallado semanas después.

La calificación legal por la que fue declarado culpable

El 19 de octubre, el jurado popular declaró a Sánchez culpable como autor del delito de homicidio triplemente calificado, por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

La calificación corresponde a los incisos 2, 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal. La próxima instancia será la audiencia de determinación de la pena, en la que se establecerá formalmente la sanción que deberá cumplir el condenado.