El jurado popular que debía resolver la responsabilidad penal de Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko declaró culpable al acusado por los tres agravantes y la Justicia le impuso la pena de prisión perpetua en Neuquén. La decisión llegó al cierre de un juicio que se extendió durante 17 días.

La decisión del jurado respaldó la acusación del fiscal jefe Juan Agustín García, quien había solicitado que Sánchez fuera declarado culpable por los tres agravantes. El ensañamiento y la violencia de género fueron considerados probados por unanimidad, mientras que el agravante por odio a la identidad de género reunió 10 votos sobre los 12 integrantes del jurado.

Durante los alegatos de clausura, García sostuvo: “Sánchez no mató a Azul por algo que hizo; Sánchez mató a Azul por lo que era”. El fiscal fundamentó su pedido en las pruebas y los testimonios presentados durante el debate, entre ellos los de policías, profesionales de la salud, especialistas, vecinos que encontraron el cuerpo, compañeras y familiares de la víctima.

El requerimiento de la Fiscalía fue acompañado por los querellantes Fernando Gómez y Shirley Sarasola, quienes representaron a la familia de Azul Semeñenko. La defensa de Sánchez estuvo a cargo del abogado Ezequiel Leanza.

Cómo fue el transfemicidio de Azul Semeñenko

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, en una vivienda ubicada en Copahue al 1.100, en la ciudad de Neuquén.

Según la reconstrucción presentada en el juicio, Sánchez abordó a Azul Semeñenko mientras ella ofrecía servicios sexuales en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz. Ambos se trasladaron luego hasta el domicilio del acusado, donde la mujer trans fue asesinada.

La Fiscalía sostuvo que Sánchez la atacó con elementos contundentes y le provocó al menos 25 heridas con un arma blanca. Las lesiones dañaron el corazón y la aorta torácica y le causaron una hemorragia interna masiva.

Después del asesinato, el acusado habría trasladado el cuerpo en su camioneta, envuelto en una lona y atado con alambres y sogas. Según la acusación, lo arrojó a un canal de desagüe ubicado sobre la calle Pergamino durante la madrugada del 26 de septiembre, con la intención de ocultarlo.

El cuerpo de Azul fue encontrado el 14 de octubre de 2025 por personas que pasaron ocasionalmente por el lugar. El hallazgo dio inicio a una etapa clave de la investigación que derivó en la acusación contra Sánchez.

Los tres agravantes por los que fue condenado

El jurado popular declaró a Sánchez culpable de homicidio triplemente calificado. La decisión contempló tres agravantes previstos en la acusación:

Ensañamiento: el jurado respaldó este agravante por unanimidad.

Odio a la identidad de género: fue considerado probado por 10 de los 12 integrantes del jurado.

Violencia de género: el jurado lo avaló por unanimidad, al considerar que el crimen fue cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

La declaración de culpabilidad por los tres agravantes determinó la responsabilidad penal de Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Prisión perpetua por el transfemicidio en Neuquén

La condena a prisión perpetua se corresponde con la pena prevista para el delito por el que Sánchez fue declarado culpable. Con la determinación de la pena, quedó definida la consecuencia penal para el único acusado por el asesinato de Azul Semeñenko.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, de la fiscalía de Homicidios. Durante el juicio por jurados, el fiscal jefe Juan Agustín García trabajó junto con las asistentes letradas del Ministerio Público Fiscal Agustina Bouyer y Agustina Jarry.

El veredicto y la condena marcaron el cierre de la etapa central del proceso judicial por el transfemicidio que conmocionó a Neuquén.