Un procedimiento policial en Villa Regina terminó con la detención de un hombre de 28 años que era buscado por la Justicia. La situación se desencadenó cuando efectivos de la Comisaría 5° acudieron a un llamado por disturbios en el barrio Malvinas y encontraron a un grupo de vecinos rodeando a un sospechoso al que señalaban como presunto autor de un ilícito cometido en la zona.

El hecho ocurrió en una plaza del barrio, donde el clima de tensión obligó a una rápida intervención policial para evitar una posible agresión contra el hombre y restablecer el orden en el lugar.

Lo demoraron para protegerlo y terminó detenido

Al llegar al lugar los efectivos se encontraron con varias personas recriminándole distintos hechos al sospechoso e intentando acercarse con intenciones de agredirlo. Ante ese escenario, decidieron demorarlo preventivamente para resguardar su integridad física y trasladarlo a la dependencia policial mientras se verificaban sus datos personales.

Durante el procedimiento no se encontraron elementos de dudosa procedencia entre sus pertenencias ni pruebas directas que lo vincularan con algún delito cometido en ese momento.

La sorpresa llegó al revisar sus antecedentes

Una vez en la unidad policial, el personal realizó las consultas en los sistemas informáticos de seguridad y detectó que sobre el hombre pesaba una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina.

La medida judicial había sido dictada en marzo y continuaba activa al momento de su identificación. Tras la confirmación del pedido de detención, el sospechoso quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes. Ahora será la Fiscalía la que determinará los pasos procesales a seguir respecto del hombre detenido y las causas que motivaron la orden de captura vigente.