Caso “La Toretto”: un ingeniero declaró que Felicitas Alvite iba a unos 82 km/h cuando atropelló al motociclista

El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como “La Toretto”, continuó este martes con una declaración pericial que aportó nuevos elementos sobre la velocidad a la que circulaba el vehículo cuando se produjo el choque que provocó la muerte del motociclista Rubén Walter Armand.

Ante el tribunal declaró Andrés Raggio, ingeniero mecánico e integrante de la Asesoría Pericial de La Plata, quien estimó que Alvite circulaba a una velocidad aproximada de 82 kilómetros por hora al momento del impacto.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2024, en la intersección de las calles 15 y 32 de La Plata. Según lo expuesto por el perito durante la audiencia, antes del choque la acusada había atravesado seis semáforos en rojo.

Además de Raggio, durante la jornada fueron convocados a declarar dos efectivos policiales y una médica. También estaba prevista la presentación de testigos relacionados con el acta del procedimiento mediante el cual fueron secuestrados distintos dispositivos incorporados posteriormente a la investigación.

Las próximas pruebas que llegarán al juicio

El debate continuará el jueves con la declaración de peritos de la Suprema Corte bonaerense que tuvieron a su cargo el análisis de las comunicaciones digitales incorporadas al expediente.

Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que esas exposiciones serán especialmente relevantes para la acusación, ya que estarán centradas en el material obtenido a partir del análisis de los dispositivos.

Alvite está acusada por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

La figura implica que la acusación deberá demostrar durante el juicio los extremos necesarios para sostener que, aun sin haber buscado directamente el resultado fatal, la imputada se representó la posibilidad de que ocurriera y continuó con su conducta.

El pedido de perdón de Alvite

Durante la primera jornada del juicio, Alvite declaró ante el tribunal, lloró y pidió perdón a la familia de Armand.

“Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día”, expresó.

La joven también se refirió al apodo “La Toretto”, que adquirió notoriedad pública a partir de un video publicado en TikTok. “Se han instalado muchas cosas a partir de un video de TikTok en donde me hago llamar la Toretto, pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito”, declaró.

“Jamás le haría daño a alguien”, agregó Alvite antes de que su declaración debiera ser interrumpida.

El juicio continuará con la incorporación de testimonios y pruebas periciales para determinar la responsabilidad penal de la acusada en la muerte de Rubén Walter Armand.