Condenaron a dos años de prisión en suspenso al conductor que atropelló y mató a una ciclista en Centenario

César Alberto Chocobar fue condenado a dos años de prisión en suspenso y quedó inhabilitado para conducir durante el mismo período. Fue declarado responsable por la muerte de Micaela Lorena Blanco, quien había sido embestida desde atrás por una camioneta en noviembre de 2024.

El 9 de noviembre de 2024, alrededor de las 6:40, la víctima circulaba en una bicicleta blanca por la calle Jaime de Nevares, a la altura de la empresa Dos Aguas, en Centenario. Se desplazaba en sentido oeste-este cuando fue embestida desde atrás por una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por César Alberto Chocobar, que transitaba en la misma dirección.

Como consecuencia del impacto, la joven fue despedida hacia la banquina sur. La bicicleta quedó a unos 28 metros del lugar de la colisión, mientras que el conductor de la camioneta continuó su marcha.

Blanco sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave y fue trasladada inicialmente al hospital de Centenario. Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su derivación de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén.

La ambulancia volcó durante el traslado

Mientras la víctima era trasladada bajo Código Rojo hacia la capital neuquina, la ambulancia que la transportaba protagonizó un segundo siniestro vial. El vehículo chocó y volcó cuando circulaba por la calle Leloir, en Neuquén. El episodio generó una investigación sobre las circunstancias del traslado y obligó a continuar con la asistencia de la joven.

La ambulancia que trasladaba a Blanco al hospital en la ciudad de Neuquén sufrió un vuelco.

Sin embargo, durante la audiencia, la fiscal del caso, Lorena Juárez, acompañada por la funcionaria Cynthia Tobares, explicó que los informes médico-legales determinaron que las lesiones que provocaron el fallecimiento de Blanco tuvieron su origen exclusivamente en el primer impacto, producido por la camioneta conducida por Chocobar.

Micaela Blanco falleció a las 20:15 del mismo día en el Hospital Castro Rendón.

Un procedimiento abreviado

El caso fue resuelto mediante un procedimiento abreviado realizado este martes 22 de septiembre en la Ciudad Judicial. Durante la audiencia, Chocobar reconoció su responsabilidad por el siniestro vial ocurrido en Centenario.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que fuera declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. Para establecer la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta que el acusado no contaba con antecedentes penales y consideró como atenuante el arrepentimiento manifestado por Chocobar.

Dos años de prisión en suspenso

Juárez y Tobares solicitaron una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para conducir. Como parte del acuerdo, la querella manifestó la conformidad de la familia de la víctima y Chocobar asumió su responsabilidad por el hecho.

El juez de garantías Luciano Hermosilla, a cargo de la audiencia, homologó el acuerdo pleno, declaró penalmente responsable al acusado y estableció una pena de dos años de prisión en suspenso.

Además de la condena, el magistrado impuso una serie de reglas de conducta que deberán cumplirse durante dos años. Entre ellas se encuentran fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso; abstenerse de cometer nuevos delitos; someterse al control de la Dirección de Población Judicializada; no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes.

Chocobar también quedó inhabilitado para conducir todo tipo de vehículos automotores durante dos años y deberá realizar un curso de Estrellas Amarillas, destinado a la concientización y prevención de siniestros viales.

Al finalizar la audiencia, todas las partes renunciaron expresamente a los plazos de impugnación. De esta manera, la sentencia quedó firme.

La resolución judicial cerró el proceso penal iniciado a partir del siniestro ocurrido en Centenario, que terminó con la muerte de Micaela Lorena Blanco horas después de haber sido atropellada mientras circulaba en bicicleta.