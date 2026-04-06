La investigación por el robo de medicamentos en hospitales sumó un nuevo elemento tras la declaración de la médica residente, Chantal Lecrecq, quien reconoció haber sustraído y consumido propofol del Hospital Rivadavia.

El testimonio fue elevado por la Asociación de Anestesia al Ministerio Público Fiscal, luego de una reunión mantenida a principios de marzo con la profesional y autoridades del hospital.

Durante ese encuentro, Lecrecq admitió que utilizaba medicamentos del hospital para consumo personal y que mantenía un vínculo con Delfina Lanusse, con quien incluso afirmó haber consumido sustancias en conjunto.

La médica también detalló su historial de consumo, que incluía drogas recreativas previas a su residencia, así como sustancias de uso quirúrgico como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. Según declaró, estos fármacos eran sustraídos del hospital, aunque su consumo se realizaba fuera del ámbito institucional.

Este reconocimiento podría constituir un delito, por lo que la Asociación decidió elevar el caso a la Justicia para su análisis.

En su relato, Lecrecq también mencionó haber consumido propofol en una oportunidad junto al anestesiólogo Alejandro Zalazar, ya fallecido, con quien mantenía una relación de amistad.

Además, describió una relación cercana con Lanusse, con quien compartía encuentros donde se consumían tanto sustancias de uso médico como drogas recreativas. Aclaró, sin embargo, que Lanusse y Zalazar no coincidieron en esas reuniones.

Por otra parte, la residente sostuvo que no consume drogas del quirófano desde septiembre de 2025, y que su último consumo de sustancias recreativas —como cocaína y micropunto— fue en enero de 2026, durante un viaje a Colombia.

Desde la Asociación de Anestesia indicaron que se le recomendó tomar licencia laboral e iniciar un tratamiento en un dispositivo especializado en salud mental para consumo problemático de sustancias.