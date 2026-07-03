La fuga duró apenas unos minutos, pero terminó con dos delivery de drogas tras las rejas. Una persecución protagonizada por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) en el noroeste de Roca permitió detener a dos hombres de 26 y 33 años, que circulaban en moto con 30 envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana y 379.250 pesos en efectivo. Ambos quedaron vinculados en una causa federal por infracción a la Ley 23.737 y también por resistencia a la autoridad.

Todo ocurrió durante un operativo preventivo de identificación de personas y vehículos que la Policía de Río Negro desplegó en la jurisdicción de la Comisaría 47° de J.J. Gómez, con apoyo de efectivos de la Unidad Regional II y de inspectores de Tránsito Municipal.

Sin embargo, el momento más tenso llegó cerca de las 20.40. Mientras recorrían el sector de Alta Barda, los motoristas de la BMA observaron una Honda 250cc. con dos ocupantes. Apenas advirtieron la presencia del patrullaje, aceleraron con la intención de desaparecer de la escena.

Lejos de perderlos de vista, los efectivos iniciaron una persecución por distintas calles del barrio. El recorrido terminó cuando los hombres intentaron refugiarse dentro de una vivienda, pero fueron alcanzados antes de cruzar la puerta.

Fue entonces cuando comenzó a quedar al descubierto lo que llevaban encima. Durante el palpado preventivo, los policías encontraron 30 envoltorios con cocaína preparados para su comercialización, un envoltorio con marihuana y 379.250 pesos en efectivo, una combinación de elementos que apunta a la modalidad conocida como delivery de drogas, utilizada para concretar ventas rápidas y dificultar los controles policiales.

Minutos después intervino personal de Toxicomanía, que realizó los análisis orientativos sobre la sustancia secuestrada. El resultado fue positivo para cocaína, por lo que toda la droga y el dinero quedaron secuestrados como parte de la investigación. Los dos hombres, uno de Allen y otro de Roca, quedaron detenidos a disposición de la Justicia.