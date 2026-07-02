Usó a un menor para cometer un robo, amenazó al dueño de una motocicleta cuando intentó recuperarla y terminó tras las rejas. Un hombre fue condenado a dos años y seis meses de prisión efectiva luego de admitir que participó del robo de una moto en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti. Como además cumplía una pena condicional por otra causa, la Justicia revocó ese beneficio y ordenó su inmediato traslado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho ocurrió el pasado 2 de abril, cerca de las 22:40. Según reconstruyó el fiscal adjunto Gabriel Lamas durante la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el acusado llegó junto a un menor de edad hasta una vivienda ubicada sobre la calle Manuel Estrada. Sin perder tiempo, ambos ingresaron al patio delantero de la casa y se apoderaron de la motocicleta.

Sin embargo, el golpe no pasó inadvertido. El propietario advirtió lo que estaba sucediendo y salió inmediatamente a perseguir a los ladrones con la intención de recuperar su vehículo. La persecución duró apenas unos metros, ya que la víctima debió desistir cuando fue amenazada por los delincuentes.

En medio de la fuga, los autores abandonaron la motocicleta a pocos metros del lugar del robo y escaparon antes de que pudieran ser alcanzados. Aunque lograron evitar ser detenidos esa misma noche, la investigación avanzó rápidamente.

Fue entonces cuando el trabajo de los investigadores resultó clave. El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos e identificar al imputado, en una tarea conjunta realizada por la Brigada de Investigaciones y el personal de la Subcomisaría 79 de Cipolletti.

Con las pruebas reunidas, la causa avanzó hasta la audiencia judicial. Allí, el acusado reconoció su responsabilidad y admitió haber participado del hecho, por lo que fue declarado penalmente responsable como coautor del delito de robo agravado por la participación de un menor. La defensa oficial, representada por Rodrigo Martínez, no cuestionó la acusación ni el monto de la pena acordada.

La admisión de culpabilidad tuvo además otra consecuencia inmediata. El juez resolvió revocar la condena de cumplimiento condicional que el hombre mantenía por una causa anterior y unificar ambas penas en una sola de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Finalizada la audiencia, se dispuso su traslado inmediato a una unidad del Servicio Penitenciario Provincial para comenzar a cumplir la condena.