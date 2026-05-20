Un kilo de cocaína, otro kilo de cogollos de marihuana, dosis listas para vender, balanzas, celulares y fajos de dinero fueron secuestrados en un impactante despliegue antidroga en Huergo. La Policía irrumpió en tres viviendas del barrio Ventura y desarmó una estructura de narcomenudeo vendía droga con la modalidad delivery. La organización tenía puntos de acopio y fraccionamiento escondidos en la periferia. Dos hombres fueron detenidos y varias personas quedaron vinculadas a la investigacion.

El operativo se desató el martes por la tarde, cuando efectivos de Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, junto a grupos especiales y personal de apoyo, avanzaron sobre distintos domicilios señalados por una investigación que venía acumulando pruebas desde hacía semanas. Todo comenzó con una denuncia anónima al 0800-DROGAS que apuntaba directamente a una pareja sospechada de vender cocaína y marihuana en el barrio Ventura.

Tras semanas de seguimiento, la pesquisa también permitió descubrir otro inmueble utilizado para guardar, estirar y fraccionar la cocaína antes de ponerla nuevamente en circulación. Allí fue donde apareció una de las imágenes más fuertes del procedimiento: varios paquetes de grandes dimensiones cargados con droga, listos para ser separado en dosis.

Cuando los efectivos ingresaron a los domicilios, el panorama fue contundente. Sobre mesas, muebles y escondites improvisados aparecieron envoltorios con cocaína, cogollos de cannabis sativa, balanzas digitales cubiertas con restos de sustancia blanca, celulares utilizados para coordinar ventas y dinero en efectivo. En total, el secuestro rondó un kilo de clorhidrato de cocaína y otro kilo de marihuana.

La causa dejó detenidos a dos hombres de 46 y 26 años, ambos oriundos de Huergo. Además, una mujer de 32 años quedó imputada y vinculada directamente a la investigación. Para los pesquisas, los sospechosos actuaban de manera coordinada y sostenían un circuito de venta activo dentro del barrio.

En paralelo, y casi al mismo tiempo, otro grupo policial avanzó sobre una vivienda de calle Primeros Pobladores, también en barrio Ventura. Ese procedimiento surgió de otra denuncia anónima al 0800-DROGAS y terminó con nuevos secuestros de cocaína, marihuana, balanzas, dinero y teléfonos celulares. Allí quedaron imputados un hombre de 41 años y una mujer de 55.

El despliegue fue enorme. Participaron efectivos de Toxicomanía de Villa Regina y General Roca, grupos COER y la Sección Canes de Allen. Durante varias horas, las camionetas policiales, los uniformados armados y el movimiento de testigos transformaron al barrio Ventura en un escenario cargado de tensión, mientras los investigadores retiraban bolsas, paquetes y cajas con elementos clave para la causa.