Un dato que agrava el caso

A la brutalidad del ataque a balazos que terminó con la vida de un joven de 19 años se suma ahora un elemento que profundiza la preocupación: allegados de la víctima identificaron a dos hombres como los presuntos autores de los disparos y aseguraron que, después del hecho, realizaron publicaciones intimidatorias en redes sociales. El bario Valentina Sur, ubicado en el oeste de la ciudad, sigue conmocionado por el nivel de violencia.

El señalamiento ya forma parte de las líneas que se investigan en la causa que lleva adelante la fiscal Lucrecia Sola, de Homicidios, mientras continúan las tareas para ubicar a los sospechosos.

Disparos en segundos y un final fatal

El hecho ocurrió la noche del 6 de abril, en la esquina de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro. Según la reconstrucción preliminar, dos personas a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un carro gastronómico donde había varios jóvenes.

Uno de los disparos impactó en el abdomen del joven de 19 años. También resultó herida una adolescente de 15, que recibió balazos en ambas piernas.

Ambos fueron trasladados al Hospital Bouquet Roldán. El joven murió minutos después como consecuencia de la herida, mientras que la menor fue asistida y recibió el alta horas más tarde.

Evidencias en el lugar y una investigación en marcha

Tras el ataque, personal policial trabajó en la escena y secuestró vainas servidas, proyectiles y otros elementos clave para la causa. Esos indicios ahora forman parte del análisis técnico que busca reconstruir con precisión cómo se produjo la balacera.

En paralelo, avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para seguir el recorrido de la motocicleta y determinar la identidad de sus ocupantes.

Sospechosos apuntados y mensajes que preocupan

El dato aportado por allegados de la víctima cambió el foco de la investigación.

La identificación de dos hombres como presuntos autores, sumada a la denuncia de publicaciones intimidatorias posteriores al crimen, abrió una nueva línea que es analizada por la fiscalía.

Ese comportamiento posterior al ataque no solo refuerza las sospechas, sino que también genera inquietud en el entorno de la víctima y en los vecinos del sector.

Sin detenidos y con un barrio en alerta

Hasta el momento no hay personas detenidas. La investigación continúa con distintas medidas en curso, mientras se intenta confirmar la participación de los sospechosos señalados y avanzar hacia su localización.

El episodio volvió a exponer una escena que se repite: disparos desde una moto, en segundos, y víctimas que quedan en el medio. Esta vez, con un desenlace fatal y una advertencia que siguió incluso después de los tiros.