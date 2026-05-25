Bajo una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Neuquén, personal de Comisaría 21° concretó tres órdenes de allanamiento vinculadas a distintos hechos delictivos cometidos bajo la modalidad conocida como “motochorros”.

Las diligencias, realizadas en diversos sectores de Centenario, permitieron secuestrar una motocicleta presuntamente utilizada en los hechos investigados, cascos protectores, prendas de vestir, teléfonos celulares, una balanza digital, un arma de acción neumática y sustancias estupefacientes.

Además, durante los operativos tres personas quedaron demoradas, sumado al joven demorado el sábado, y uno de los últimos presentaba pedido de captura vigente.

En uno de los domicilios allanados tomó intervención personal del Departamento Antinarcóticos, quienes secuestraron cannabis y clorhidrato de cocaína fraccionada para su presunta comercialización, quedando las actuaciones correspondientes a disposición de la Justicia Federal.

Cómo funciona la banda delictiva bajo la mira

Tomó intervención tras estos resultados la Fiscalía de Robos y Hurtos, Dra. Valeria Panozzo, en el marco de una investigación que guarda relación con una organización delictiva identificada como la denominada “Banda del Tornado Negro/Rojo” la cual ha cometido varios robos en la vía pública en Centenario y Neuquén en los últimos meses y en horas nocturnas.

Los hechos comenzaron a relacionarse y fueron investigados a fondo cuando notaron que varios elementos denunciados por los damnificados coincidían: robos con motochorros, en horas de la noche, en zonas públicas, los ladrones llevaban cascos y circulaban en motos de enduro. Además lo que solían robar eran precisamente motos. En otra ocasión robaron apuntando con un arma de fuego.

Durante algunos procedimientos lograron recuperar dos motos robadas y demorar a un joven de 19 años.

Se cree que la banda ha cometido varios hechos similares tanto en Centenario como en la capital neuquina, atemorizando a los vecinos y obligando a realizar una investigación más precisa. Tras la persecución del sábado donde recuperaron una Yamaha 250 con pedido de secuestro por parte de la Comisaría Primera y una Honda Wave 110 cc robada días antes en Centenario, ahora se concretaron los allanamientos, permitiendo desarticular gran parte del grupo y avanzando hacia más respuestas.