Una motocicleta que había sido robada a un estudiante de la EPET 22 de Centenario fue recuperada durante un procedimiento policial realizado en Neuquén capital. El operativo terminó además con un joven demorado y con el secuestro de otros vehículos que eran investigados por distintos hechos delictivos.

El robo había ocurrido el miércoles por la noche en el establecimiento educativo ubicado en calles 25 de Mayo y Sadosky, en Centenario. La víctima había denunciado la sustracción de su Honda Wave 110 cc, que se encontraba estacionada dentro del patio interno de la escuela.

Desde ese momento, los investigadores sospechaban que los autores habían escapado hacia Neuquén capital y que podían movilizarse en motocicletas tipo Tornado. Esta banda fue identificada por útlima vez en un robo en Centenario y sospechaban que cometían hechos en distintas localidades, movilizándose en las motos robadas.

Cómo fue la recuperación, con persecución y agresiones

Durante la madrugada del sábado, cuando efectivos de la Comisaría 18 de Gran Neuquén Sur detectaron a varios motociclistas realizando maniobras imprudentes en la zona de calles 8 de Diciembre y Valdivia. Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los móviles, los motociclistas comenzaron a escapar hacia distintos sectores del barrio. A partir de allí se inició una persecución que se extendió por varias cuadras.

Uno de los sospechosos circulaba en una motocicleta de color negro y terminó llegando hasta la Manzana 42B del sector Loteo Social II. Allí intentó ingresar rápidamente a una vivienda, aunque finalmente fue alcanzado y demorado por el personal policial.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos debieron solicitar refuerzos porque algunos vecinos comenzaron a arrojar piedras contra los uniformados y los patrulleros. En medio de esa situación, los policías encontraron dos motocicletas abandonadas en la vía pública.

Una de ellas era una Yamaha 250 color azul que tenía pedido de secuestro por parte de la Comisaría Primera. La otra era justamente la Honda Wave 110 cc robada días antes en Centenario y que era buscada por la Comisaría Quinta.

El joven demorado tiene 19 años y fue trasladado a la unidad policial por el presunto delito de encubrimiento. Además, las motocicletas recuperadas quedaron secuestradas para ser sometidas a peritajes y otras diligencias judiciales.

Las principales hipótesis

Los investigadores sospechan que los involucrados podrían integrar la denominada “Banda de las Tornado”, un grupo señalado por cometer robos similares en Centenario durante las últimas semanas. La modalidad delictiva vinculada al uso de motos de alta cilindrada ya había generado preocupación entre vecinos y autoridades de la región.

Por el momento, la investigación continúa para intentar identificar al resto de los sospechosos que lograron escapar durante el operativo realizado en Gran Neuquén Sur.