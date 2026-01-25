¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 25 de Enero, Neuquén, Argentina
Amplio despliegue de seguridad

Secuestraron droga durante el operativo de seguridad por el concierto de Luck Ra en el Lago Lácar

Hubo un amplio operativo para garantizar la seguridad de todos los presentes, donde se hicieron controles, hallando algunos gramos de cannabis.

Por Redacción

Domingo, 25 de enero de 2026 a las 13:46
Este sábado por la noche el artista Luck Ra brindó un show gratuito a orillas del Lago Lácar, en San Martín de los Andes, donde miles de vecinos y turistas disfrutaron de la música con vistas a uno de los mejores paisajes del país.

Para la seguridad de los presentes se desplegó un gran operativo, garantizando que no haya incidentes y que sea un evento para disfrutar. En el marco de estos controles de seguridad, personal policial de la División Antinarcóticos Zona Sur realizó un procedimiento preventivo en el ingreso a la Costanera del lago.

Durante el control, llevado a cabo el sábado por la tarde, horas antes del concierto, se detectó una pequeña cantidad de sustancia vegetal compatible con cannabis sativa y un cigarrillo artesanal, arrojando un peso aproximado de 5 gramos.

Se informó a la Fiscalía interviniente, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación de actuaciones, mientras que la persona involucrada quedó en libertad.

Aclararon que el operativo se desarrolló como parte de las tareas de prevención y cobertura de seguridad previstas para el evento, contando además con la intervención de un can detector. Además de esta intervención no se detectaron mayores incidentes.

