Este sábado por la noche el artista Luck Ra brindó un show gratuito a orillas del Lago Lácar, en San Martín de los Andes, donde miles de vecinos y turistas disfrutaron de la música con vistas a uno de los mejores paisajes del país.

Para la seguridad de los presentes se desplegó un gran operativo, garantizando que no haya incidentes y que sea un evento para disfrutar. En el marco de estos controles de seguridad, personal policial de la División Antinarcóticos Zona Sur realizó un procedimiento preventivo en el ingreso a la Costanera del lago.

Durante el control, llevado a cabo el sábado por la tarde, horas antes del concierto, se detectó una pequeña cantidad de sustancia vegetal compatible con cannabis sativa y un cigarrillo artesanal, arrojando un peso aproximado de 5 gramos.

Se informó a la Fiscalía interviniente, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación de actuaciones, mientras que la persona involucrada quedó en libertad.

Aclararon que el operativo se desarrolló como parte de las tareas de prevención y cobertura de seguridad previstas para el evento, contando además con la intervención de un can detector. Además de esta intervención no se detectaron mayores incidentes.