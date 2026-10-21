Allen apareció en el recorrido de dos delincuentes oriundos de Tucumán que eran buscados por la Justicia de su provincia. Luis Exequiel Figueroa y Rodrigo José Robles terminaron presos en la Comisaría 6°, en procedimientos realizados con dos días de diferencia. Ambos están acusados en una causa por robo y tenían pedidos de captura. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades de cada uno en el hecho que originó los requerimientos.

El primero en caer fue Figueroa, el domingo 18 de octubre. A las 4:06, las cámaras del sistema 911 RN Emergencias lo detectaron cuando presuntamente intentaba abrir un Chevrolet Prisma estacionado en la esquina de Almirante Brown y Mariani. La alerta movilizó a efectivos de la Comisaría 6° y al personal de prevención, que llegó al lugar y lo detuvo.

En un primer momento, el hombre proporcionó datos falsos, pero los policías lograron establecer su identidad. Era oriundo de Tucumán y, al consultar el sistema SIFCOP, comprobaron que registraba un pedido de captura solicitado desde esa provincia. Además de quedar involucrado en una causa local por hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, su situación quedó ligada a otro expediente judicial abierto en su lugar de origen.

El cómplice escondido

El segundo procedimiento se concretó ayer, martes 20 de octubre. Esta vez, los efectivos de la Comisaría 6° llegaron hasta la antigua escuela de folklore de Allen, en la zona de calle Eva Perón, cerca de Aimé Painé. En el sector oeste del predio encontraron una casa abandonada y, en su interior, a Rodrigo José Robles, el otro tucumano que era buscado por la Justicia.

El segundo delincuente tucumano permanecía en esa construcción desocupada cuando los policías lo identificaron. La primera consulta al sistema provincial no arrojó novedades, pero las averiguaciones continuaron con la Policía de Tucumán. A partir de la documentación recibida y de una nueva consulta al sistema nacional, los efectivos confirmaron que tenía un pedido de captura vinculado con la misma causa por robo simple en la que aparece Figueroa.

El expediente está caratulado "Figueroa Exequiel, Robles Rodrigo s/ robo simple". Los dos delincuentes quedaron así vinculados con una investigación penal iniciada en Tucumán. Tras la confirmación del requerimiento, el fiscal de turno dispuso iniciar un legajo judicial por captura y mantener detenido a ambos hombres tucumanos.