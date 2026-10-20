La prisión domiciliaria que le habían concedido terminó de la peor manera para Marcelo Fernando Miguelez. El sistema de monitoreo electrónico registró la apertura de la tobillera que debía controlar sus movimientos y, poco después, efectivos policiales lo encontraron a pocas cuadras de la vivienda donde tenía que permanecer. La explicación que dio fue que se había retirado después de una discusión familiar. La consecuencia judicial fue inmediata: la jueza de Garantías Sonia Martín revocó el beneficio y dispuso que continúe detenido en una unidad policial.

El episodio ocurrió el domingo por la noche. Según la información difundida por el Ministerio Público, la alerta se registró alrededor de las 23.25. Minutos después, personal de la Comisaría 24° del barrio Don Bosco localizó a Miguelez fuera del domicilio y con la tobillera electrónica en su poder. El dispositivo, que debía garantizar el cumplimiento de la medida cautelar, terminó convirtiéndose en el centro de un nuevo capítulo de una causa que sacudió a Cipolletti.

La situación no pasó inadvertida para la Fiscalía. Durante la audiencia, el fiscal Diego Vázquez pidió que se revocara la prisión domiciliaria ante lo ocurrido. La defensora oficial adjunta, Alfonsina Stular, no objetó los hechos expuestos ni el pedido fiscal. Finalmente, la jueza hizo lugar al planteo y ordenó que Miguelez permanezca alojado en una unidad policial hasta el vencimiento del plazo vigente de la prisión preventiva, previsto para fines de octubre. Entonces deberá discutirse si corresponde mantener la medida y bajo qué condiciones.

Pero el nombre de Miguelez ya estaba instalado en la agenda policial y judicial mucho antes de este episodio. Es uno de los acusados por el homicidio de Agustín Flores, el joven de 20 años asesinado durante la madrugada del 26 de junio en Cipolletti. La investigación reconstruyó un ataque a tiros en el sector de las calles Jorge Newbery y Antonio Turrín, donde dos hombres llegaron en una moto y dispararon contra un grupo de personas.

De acuerdo con la acusación fiscal, se efectuaron al menos 15 disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Flores. El joven fue trasladado al hospital, pero murió pese a la atención médica. La Fiscalía atribuyó a Miguelez una participación central en el ataque y sostuvo que fue quien efectuó los disparos, aunque la responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial. El otro imputado es Juan Valentín Quidel, quien también fue acusado por el homicidio.

La investigación, además, incorporó una disputa previa entre los involucrados. La hipótesis fiscal apunta a un conflicto que comenzó a la salida de un local nocturno y continuado mediante mensajes en redes sociales. Esa línea forma parte de la acusación y deberá ser examinada durante el proceso, al igual que la intervención concreta que habría tenido cada uno de los imputados en el crimen.

Miguelez, un apellido conocido

El apellido Miguelez también remite a Gonzalo David Miguelez, hermano de Marcelo y señalado como exlíder de Los Innombrables, la violenta barra brava vinculada al club Cipolletti. Ese contexto ya había aparecido en la cobertura inicial del homicidio, cuando los investigadores avanzaban con allanamientos, detenciones y el secuestro de elementos que debían ser sometidos a peritajes.

A ese expediente se suma otra investigación. Marcelo Fernando Miguelez también fue imputado por un ataque armado ocurrido en septiembre de 2025 en el barrio Obrero. Según la acusación de ese caso, un joven que caminaba hacia su casa fue interceptado por un auto y recibió dos disparos en una pierna, que le provocaron una fractura de tibia. Se trata de una causa diferente, con hechos y responsabilidades que deben analizarse por separado.

Gonzalo David Miguelez, hermano mayor de Marcelo Fernando, además de dirigir a los Innombrables, en agosto de 2024 fue detenido tras un asalto comando a una distribuidora de cigarrillos en Cipolletti, donde una banda robó alrededor de 25 millones de pesos. La fuga derivó en una persecución y un tiroteo que se extendió hasta Fernández Oro, donde fue detenido junto a otros sospechosos.

La investigación por ese golpe también reveló el grado de planificación atribuido a la banda: se utilizó un inhibidor de señales, armas de fuego y un matafuego para dificultar la identificación mediante las cámaras de seguridad. En abril de 2025, uno de los involucrados, Diego Fermín Solorza, fue condenado a nueve años de prisión. Por su parte, Gonzalo Miguelez quedó vinculado también a una causa en la Justicia bonaerense por integrar una organización dedicada a cometer robos mediante boquetes en distintas ciudades.

Los detenidos por el crimen de Flores

Luego de la detención de Marcelo Fernando Miguelez, la policía detuvo a Juan Valentín Quidel tiene vínculo familiar con Luciano Joaquín Quidel, el joven fusilado en febrero del año pasado en el barrio 1200 Viviendas. Aunque la fiscalía no atribuyó oficialmente el homicidio de Agustín Flores a una represalia por aquel crimen, y surge como trasfondo la venta de droga.