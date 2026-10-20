Una disputa entre integrantes de un mismo grupo terminó con una madrugada de incidentes en Cinco Saltos, una persecución policial, tres vehículos chocados y una vivienda incendiada con tres personas heridas. La fiscalía ordenó la detención del joven señalado como autor de los hechos.

La investigación policial apunta a un conflicto que se arrastraba desde hace unos días entre integrantes de un mismo grupo, que incluso vivían en la misma casa y que se distanciaron en el último tiempo.

Dos de los heridos denunciaron que este joven los golpeó con una herramienta metálica y después prendió fuego la casa.

Los primeros problemas comenzaron durante la noche del lunes, cuando la Policía recibió llamados por disturbios en calle Viedma al 579. Los denunciantes alertaron sobre la presencia de un hombre que llevaba un arma larga e incitaba a otros a pelear.

Cuando llegaron efectivos de la Comisaría 7ª junto con personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), observaron al sospechoso empuñando un objeto con el que apuntó hacia los uniformados. Después de recibir la voz de alto, lo arrojó y escapó hacia una vivienda.

Enfrentamiento y persecución policial

La tensión continuó a pocos metros. Minutos después, en calle Viedma al 633, los efectivos intentaron identificar a un joven de 19 años que se encontraba dentro de un Volkswagen Gol Trend blanco. En lugar de detenerse, el conductor escapó marcha atrás y chocó contra tres vehículos estacionados: una Toyota Hilux, un Volkswagen Bora y un Ford Escort. La maniobra dio paso a una persecución en la que participaron móviles de la Comisaría 7° y del COER, con apoyo solicitado al destacamento del Lago Pellegrini.

El operativo terminó sobre la Ruta Provincial 70, a unos 20 metros del puente de El Arroyón. Allí, los policías lograron interceptar el Gol Trend, pero el conductor abandonó el automóvil y siguió la fuga a pie.

Los rastrillajes no permitieron encontrarlo. En el interior del vehículo, los efectivos observaron una pistola negra, marca Bersa, que quedó incorporada a las actuaciones judiciales. Mientras tanto, los propietarios de los tres automóviles dañados manifestaron su intención de iniciar acciones penales.

Sin embargo, el episodio más grave se conoció cerca de las seis de la mañana, un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre un incendio en una vivienda de calle Viedma al 549. Cuando llegó la Policía, una importante columna de humo salía del inmueble. Tres personas habían conseguido salir, pero presentaban lesiones: dos hombres tenían heridas sangrantes en la cabeza y uno de ellos también en un brazo. Una mujer presentaba manchas similares a sangre en el rostro.

Los heridos fueron trasladados al hospital local para que recibieran atención y se les realizaran estudios. En paralelo, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para apagar el fuego.

La Policía preservó la vivienda con un perímetro de seguridad y dio intervención a Criminalística para resguardar las evidencias.

La denuncia que aclaró el panorama

Fue entonces cuando las declaraciones de los dos hombres lesionados aportaron una explicación sobre el trasfondo del episodio. Ambos denunciaron que estaban durmiendo junto con la mujer cuando se despertaron por el incendio y fueron atacados por un hombre al que conocen.

Según sus testimonios, el agresor llevaba un caño de crique hidráulico y les habría dado varios golpes en la cabeza antes de iniciar el fuego y escapar por calle Viedma.

Los denunciantes sostuvieron que el conflicto venía desde el día anterior y que las diferencias estaban relacionadas con cuestiones del ámbito de las drogas.

Según sus relatos, durante la tarde el mismo hombre habría provocado daños en la vivienda, incluida la rotura de vidrios. Más tarde, durante la noche, regresó acompañado por otras personas y con un arma, con la que presuntamente los apuntó y continuó con las amenazas. La Policía intervino en ese episodio, pero, de acuerdo con las víctimas, las hostilidades siguieron después.

El dato que conecta los distintos procedimientos es que los protagonistas son conocidos entre sí y formanan parte de un mismo grupo, aunque las relaciones se deterioraron en el último tiempo.

Los episodios de la noche y la madrugada están vinculados con esa ruptura. La investigación busca reconstruir qué ocurrió en cada instancia y establecer si los daños, las amenazas, la persecución y el incendio respondieron a una misma secuencia de represalias.

Está mañana, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención del hombre señalado por las víctimas. La causa fue encuadrada como tentativa de homicidio seguida de incendio, una calificación inicial que deberá sostenerse o modificarse a partir de las pruebas.