Intentó robar autos estacionados, lo descubrieron escondido bajo un vehículo y tenía pedido de captura por robo

Un hombre fue detenido en Allen durante la madrugada de este domingo luego de ser sorprendido mientras presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados en la vía pública. El procedimiento derivó además en el hallazgo de un pedido de captura vigente emitido por la Policía de Tucumán en el contexto de una causa por robo.

La intervención comenzó cuando el sistema RN 911 Emergencias recibió un aviso que alertaba sobre la presencia de una persona manipulando las puertas y el baúl de un automóvil estacionado sobre calle Brown, en inmediaciones de Mariani.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Sexta detectaron que el sospechoso intentaba ocultarse debajo del vehículo para evitar ser descubierto. Tras darle la voz de alto, el personal policial logró que saliera y procedió a identificarlo para determinar las circunstancias de su presencia en el sector.

Durante las primeras actuaciones, la Policía convocó al Gabinete de Criminalística debido a que el hombre había dejado huellas sobre los cristales y otras partes del automóvil. Los rastros quedaron incorporados a la investigación y serán analizados para establecer su relevancia en la causa.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se inició un legajo judicial por el delito de hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa. El sospechoso fue trasladado a la unidad policial para continuar con las averiguaciones de identidad y antecedentes.

La verificación reveló que era buscado por la Justicia

Mientras avanzaban las diligencias, los efectivos confirmaron que sobre el detenido pesaba un pedido de captura vigente desde el 15 de octubre, requerido por la Policía de Tucumán en una investigación por robo.

A partir de esa constatación, quedó alojado en la dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las actuaciones relacionadas tanto con el intento de hurto investigado como con el requerimiento judicial emitido desde la provincia del norte argentino.