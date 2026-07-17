Recuperaron en Villa La Angostura un auto con pedido de secuestro vinculado a tres causas judiciales

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28° de Villa La Angostura recuperó un vehículo que registraba un pedido de secuestro vigente y que, además, se encuentra relacionado con tres investigaciones por distintos hechos delictivos ocurridos en la localidad cordillerana.

El procedimiento se concretó tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por los efectivos policiales, que permitieron localizar el automóvil estacionado en la calle. Una vez identificado, los uniformados realizaron las diligencias correspondientes para documentar el hallazgo, incluyendo un relevamiento fotográfico del rodado.

El vehículo secuestrado, a disposición de la Fiscalía

De acuerdo con la información oficial, no fue posible ubicar al propietario del automóvil en el lugar. Ante esta situación y en cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes, se procedió al secuestro del vehículo en presencia de un testigo..

Posteriormente, el automóvil fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía de Villa La Angostura, organismo que continuará con las actuaciones vinculadas a las causas en las que aparece mencionado.

Avance en el esclarecimiento de delitos

Desde la Policía del Neuquén destacaron que el operativo constituye un avance en las investigaciones que buscan esclarecer distintos hechos delictivos registrados en esa localidad cordillerana.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial y forman parte de las tareas coordinadas entre la fuerza policial y el Ministerio Público Fiscal para reunir pruebas y determinar eventuales responsabilidades en cada una de las causas.