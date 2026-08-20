La investigación por el crimen de Franco Morales, de 24 años, sumó un nuevo detenido y ya son cuatro los acusados por el brutal ataque ocurrido el 13 de agosto en Allen. El último en caer fue Asael Lucas Aron Elfi, quien fue imputado como coautor del homicidio y quedó con prisión preventiva por dos meses.

Según la acusación presentada por las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli, Morales había acordado a través de redes sociales la venta de su motocicleta y fue citado en calle México al 30. Pero el supuesto comprador nunca llegó para hacer una operación: según la Fiscalía, fue una emboscada preparada para robarle la moto.

La hipótesis fiscal sostiene que los cuatro acusados llegaron al lugar en dos motocicletas y armados con un revólver. Habrían increpado a Morales en la vereda y le dispararon en el tórax. El joven murió como consecuencia de la herida y los atacantes escaparon con su motocicleta y también con su teléfono iPhone.

A Asael Lucas Aron Elfi le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor. Para la Fiscalía, los cuatro actuaron de manera coordinada para concretar el robo y utilizaron la violencia armada para asegurar el resultado.

La investigación se apoyó en pericias de Criminalística, la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense y el análisis de cámaras particulares, del sistema 911 y de una estación de servicio. Esos registros permitieron reconstruir parte de los movimientos realizados por los sospechosos antes y después del crimen. Además, fue recuperado el iPhone de Morales, localizado en la zona de Puente 83 después de que su ubicación fuera detectada mediante rastreo satelital.

Con la detención de Asael Elfi, ya son cuatro los imputados por el asesinato de Morales. Antes habían quedado detenidos Juan Pablo Elfi, Agustín Oscar Sassi de Neuquén y Brian Miguel Domínguez Fuentes Pérez, este último de Allen. La Fiscalía todavía tiene medidas pendientes, entre ellas estudios genéticos, pericias antropométricas y ruedas de reconocimiento.

Durante la audiencia, la defensa cuestionó la acusación y se opuso a la prisión preventiva. Sin embargo, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos y ordenó que Asael Lucas Aron Elfi permanezca detenido durante dos meses. La causa, mientras tanto, sigue avanzando para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los cuatro acusados por la muerte de Franco Morales.