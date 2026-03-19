Tres años después de la irrupción de Los Innombrables en los tablones de La Visera, volvió a estallar la interna con La 69 por el poder de las tribunas populares en Cipolletti.

El viaje del plantel profesional a la primera fecha de la temporada 2026 a Córdoba para enfrentar a Atenas fue la excusa de una reunión que tuvo muchas horas de previa y alcohol que explotó por viejos reclamos y luchas de poder.

La muerte de David Ancao, el Tigre, en 2023 liberó a la juventud. La partida del barra más emblemático del Siglo XX en la región marcó el fin de una era, también marcada por excesos, pero diferentes.

La corridas del miércoles se multiplicaron por calle Mengelle en distintos sentidos.

No hay recetas para la convivencia, nunca las hubo desde que en la década de los ‘90 la política local dividió al aliento dentro de la hinchada de Cipo. Los políticos en cuestión pasaron, algunos han fallecido, pero la semilla germinó, el poder cambió, se dividió y los conflictos violentos se multiplicaron.

Cuando en la temporada pasada, al término del partido que el equipo perdió con Ciudad Bolívar como local, una sorprendente pedreada sacudió los portales y las primeras planas regionales, el foco se direccionó hacia la tribuna Sur, la que da espaldas a Kleppe que ocupa La 69, lo que posicionó de mejor manera a sus opositores, Los Innombrables.

Llegó el extenso receso, hubo diálogo para no repetir lo sucedido y se alivianó el trabajo de obras en el estadio: limpieza, pintura y algunas otras cuestiones conseguidas a modo de concesión por los puestos de cantina que ambas barras se reparten en la zona contraria a las plateas.

Puertas abiertas

La zona de populares se convirtió en un lugar de encuentro. El verano permitió ver a los barras varias veces encendiendo alguna leña y compartiendo en el lugar, pero lo que pasa en la cancha no queda ahí. Hay en disputa una territorialidad barrial, internas de los violentos que terminan explotando en el ámbito del club como fue el miércoles por la noche.

No eran ni las 23 cuando comenzaron los insultos, las corridas y los golpes de puño. Hasta un apuñalado en plena calle O’Higgins. Ni siquiera había presencia policial, porque nadie imaginó semejante escenario. Los efectivos llegaron con los hechos consumados y también fueron agredidos.

Un panorama más que complicado de cara a lo que vendrá, la 2ª fecha del Federal A como local ante San Martín de Mendoza el domingo 29 de marzo.