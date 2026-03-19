La ilusión de una nueva campaña de Cipolletti en el Federal A quedó empañada por un violento enfrentamiento entre barras. En la despedida del plantel, la histórica "La 69" y pibes de "Los Innombrables" se trenzaron a golpes y cuchillazos en las inmediaciones del club. Un hincha fue gravemente herido y una escena de caos que obligó a una rápida intervención policial.

Todo comenzó como una postal típica del fútbol del ascenso: bombos, banderas y decenas de hinchas acompañando al equipo en la previa del viaje. Sin embargo, detrás de ese clima festivo ya se respiraba tensión. Es que la interna entre las dos facciones venía latente y, según reconstruyeron testigos, nadie descartaba que algo podía pasar.

En ese contexto, los grupos se ubicaron de manera estratégica, casi como si el choque fuera inevitable. Por un lado, “Los Innombrables” se posicionaron detrás del colectivo. Por el otro, “La 69” copó el frente, sobre calle O’Higgins. Mientras tanto, el micro intentaba maniobrar para salir, ingresando a un predio para girar. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando todo explotó.

Primero fueron los insultos. Después, las amenazas. Y en cuestión de segundos, la situación se desbordó.

“Se gritaban de todo, era evidente que iba a terminar mal”, relató uno de los presentes. Acto seguido, comenzaron las corridas y los primeros golpes, en medio de un escenario que rápidamente se volvió incontrolable.

Pero lo peor estaba por venir. A la altura de Uspallata, en pleno recorrido de salida, la violencia escaló a un nivel mucho más grave. En medio de la pelea, uno de los referentes de “La 69” recibió una puñalada en la zona intercostal derecha. La escena fue desesperante: el hombre cayó herido mientras a su alrededor seguían los enfrentamientos.

De inmediato, otros hinchas lo sacaron del lugar como pudieron, mientras el resto seguía a las piñas.

“Ahí nos dimos cuenta de que ya era un desastre”, contó otro testigo. Incluso, el colectivo del plantel tuvo que acelerar su salida en medio del caos, generando aún más riesgo para quienes estaban en la zona.

Sin embargo, la violencia no terminó ahí. En paralelo, se registraron más corridas y un segundo hincha resultó herido, aunque con lesiones menores producto del desbande generalizado. Personal del SIARME lo asistió en el lugar antes de trasladarlo para una mejor atención.

Finalmente, efectivos policiales de la Comisaría 4° llegaron con rapidez y lograron dispersar a los grupos, evitando que el enfrentamiento escalara aún más. En tanto, el herido de arma blanca fue trasladado de urgencia a una clínica de la zona, donde permanecía bajo atención médica.

Ahora, la investigación quedó en manos de la fiscalía, que intenta reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades en una noche que dejó al descubierto una interna feroz.