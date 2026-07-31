Cayó un presunto jefe narco y lo que hizo su pareja durante el allanamiento llamó la atención de todos

Un importante operativo contra el narcotráfico terminó con la detención de un hombre acusado de liderar una organización criminal en la provincia de Salta. Sin embargo, además de la captura, hubo una escena que se convirtió en uno de los aspectos más llamativos del procedimiento.

Según informaron fuentes de la investigación, cuando los efectivos de la Policía Federal Argentina ingresaron a la vivienda para concretar el allanamiento, la esposa del sospechoso comenzó a arrojar distintos objetos por encima de una tapia con la intención de evitar que fueran secuestrados por las autoridades.

Entre los elementos recuperados por los investigadores había dólares, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa, que fueron hallados del otro lado del muro y posteriormente incorporados al expediente judicial.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que llevaba varios meses y que apuntaba a una presunta organización dedicada a actividades vinculadas al tráfico de drogas. Los agentes realizaron tareas de seguimiento, análisis de comunicaciones y recopilación de pruebas antes de avanzar con los allanamientos simultáneos.

Los investigadores consideran que el detenido ocupaba un rol central dentro de la estructura criminal, motivo por el cual era uno de los principales objetivos de la pesquisa. Durante el operativo también se secuestraron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes.

La maniobra realizada por la mujer quedó bajo análisis judicial. Los investigadores intentan determinar si buscó ocultar pruebas relevantes para la causa y si su conducta podría derivar en nuevas imputaciones.

El allanamiento se desarrolló en medio de un fuerte despliegue de fuerzas federales y terminó con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia Federal. En las próximas horas será indagado por los delitos que se le atribuyen dentro de la investigación.

Mientras avanza el expediente, los peritos trabajan sobre los teléfonos secuestrados y la documentación recuperada para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar si existen otros integrantes involucrados.