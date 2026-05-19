Un hombre fue detenido este lunes luego de ser sorprendido in fraganti mientras robaba cables del patio interno de un boliche ubicado frente al Cuerpo de Seguridad Vial en Cipolletti. La alerta llegó a través de la frecuencia policial, cuando personal de Tránsito que realizaba controles sobre la Ruta Nacional 22 observó movimientos sospechosos dentro del predio.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 4° interceptaron al sospechoso, que vestía ropa oscura y trasladaba un rollo de aproximadamente 15 metros de cable industrial, utilizado para instalaciones eléctricas de gran consumo. Durante el cacheo preventivo, los uniformados encontraron además un cuchillo entre sus pertenencias, lo que elevó la tensión del procedimiento. Sin embargo, la detención se concretó sin incidentes y bajo control.

Posteriormente, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el sector para realizar pericias y levantar elementos de interés para la causa. También se tomaron testimonios de quienes observaron la secuencia y dieron aviso a la Policía.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la coordinación entre las distintas áreas que participaron del operativo y remarcaron la importancia de la intervención inmediata para frenar este tipo de delitos, que generan daños económicos y afectan tanto a comercios como a espacios de concurrencia masiva.

El detenido fue trasladado a la Unidad de la Comisaría 4°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por robo flagrante. El procedimiento quedó registrado en el parte oficial y se incorporaron los elementos secuestrados como prueba, incluyendo el rollo de cables y el cuchillo hallado en su poder. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de turno, que deberá avanzar en la investigación y definir las medidas judiciales a seguir.