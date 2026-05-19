La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) volvió a denunciar la crisis estructural que atraviesa el sistema sanitario provincial. Desde el gremio advirtieron que el Hospital Francisco López Lima lleva dos semanas consecutivas sin laboratorio propio tras quemarse el equipo central, mientras que la máquina de respaldo llevaba un mes rota “por desidia de la gestión”.

“Roca está sin laboratorio propio, está derivando las muestras para resolver la emergencia al sector privado. Eso no lo hacen a honorem, eso es un costo para el sector público. Es la transferencia de fondos del subsector público hacia el sector privado”, explicaron

También se alertó sobre la falta de calefacción en quirófanos y consultorios externos, donde el personal se ve obligado a utilizar caloventores domésticos que sobrecargan las líneas eléctricas de la vieja estructura edilicia. “El problema acá es la falta de previsión, es todo sobre el momento, es todo tapar parches. La situación la advertimos hace tiempo”, indicaron, anticipando además un inminente conflicto gremial tras haber quedado el sector excluido de las paritarias de salud.

La respuesta de Salud pública

Desde la dirección del hospital salieron a explicar la situación: “El Laboratorio Central se encuentra funcionando con normalidad, garantizando la atención y el procesamiento habitual de estudios para pacientes internados. Los laboratorios de los CAPS irán normalizando su funcionamiento en el transcurso de la semana”, informaron.

Respecto a la calefacción, se aclaró: “La calefacción del área de quirófano está siendo puesta en funcionamiento. La demora en su reparación respondió a motivos ajenos a la institución, lo que ocasionó una demora en los tiempos previstos. Actualmente, el inconveniente ya está siendo resuelto para normalizar el servicio en su totalidad a la mayor brevedad posible”.

El conflicto expone una problemática que se repite cada invierno: promesas de reparaciones temporales frente a un déficit crónico de inversión en infraestructura hospitalaria. ASSPUR insiste en que garantizar condiciones dignas no es propaganda, sino un derecho básico para pacientes y personal sanitario.