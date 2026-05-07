Se entregó el segundo sospecho del brutal crimen de Santiago Drinovac, el joven de 19 años asesinado a balazos en Cervantes, Angelo Saúl Muñoz se presentó luego de permanecer casi una semana prófugo, mientras que Leonel Luis Gallardo, será acusado formalmente hoy.

La novedad surgió en las últimas horas luego de una búsqueda intensa por distintas zonas del Alto Valle Oeste. Es más, se realizaron nuevos allanamientos en los que la Policía secuestró una escopeta, municiones y teléfonos celulares que podrían ser claves para reconstruir el ataque.

El pasado jueves 30 de abril, el joven fue atacado a tiros desde una moto, con sello narco, como creen los investigadores. A medida que avanzan las horas, la investigación empieza a mostrar nuevos movimientos y la presión policial se concentró en encontrar al segundo implicado.

En ese contexto, se realizaron dos allanamientos ordenados por la Justicia y coordinados entre efectivos de la Comisaría 22° de Cervantes, personal de la Brigada de Investigaciones de Roca y la Brigada Motorizada de Apoyo de Regina. Los procedimientos se desplegaron tanto en el Barrio La Defensa como en una chacra ubicada en la zona rural.

Aunque no lograron ubicar al prófugo, en uno de los operativos los investigadores encontraron una escopeta, seis municiones y un teléfono celular. Mientras tanto, en el otro domicilio allanado se secuestró otro aparato que ahora será peritado porque podría contener información clave para el avance de la causa.

Además, los investigadores intentan determinar si el arma hallada tiene algún vínculo directo con el homicidio de Drinovac. Esa es una de las principales líneas de trabajo que mantiene la fiscalía mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundizan nuevas medidas judiciales.

En tanto que está mañana se formularan cargos contra Leonel Luis Gallardo, otro joven de 19 años, señalado como quien efectuó los disparos desde una Honda Way 110cc.

Con respecto a Angelo Saúl Muñoz, fue individualizado como quien conducía la moto en el momento del ataque a Drinovac y sería cómplice del asesino.