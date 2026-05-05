La investigación por el brutal crimen de Santiago Drinovac tuvo novedades importantes: uno de los sospechosos, Leonel Luis Gallardo, se entregó en la Ciudad Judicial de Roca. El joven de 19 años era buscado desde el pasado jueves y estaba acorralado por la fuerte presión policial que se desplegó tras el homicidio, mientras que su cómplice, Angelo Saúl Muñoz, continúa prófugo y es intensamente buscado. Por als características del ataque, los investigadores apuntan a una venganza narco.

Según pudo reconstruirse, Gallardo llegó a tribunales acompañado por su abogado defensor y quedó inmediatamente detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal. Su nombre ya estaba en la mira de los investigadores desde el primer momento, señalado como quien habría ejecutado los disparos que terminaron con la vida del joven de 19 años.

El hecho ocurrió el pasado 30 de abril, cerca de las 16:45, en una vivienda ubicada en la esquina de Malvinas Argentinas y René Favaloro, en el barrio 10 Viviendas de Cervantes. Hasta allí llegaron dos jóvenesa bordo de una moto Honda Wave 110 blanca. La secuencia fue tan rápida como letal: uno conducía y el otro disparó.

De acuerdo a los primeros testimonios, Gallardo habría sido quien abrió fuego. Al menos dos disparos salieron de un arma calibre 22, y uno de ellos impactó de lleno en Drinovac, que cayó gravemente herido. La escena fue desesperante. Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de General Roca, pero ya era tarde: ingresó sin signos vitales. La violencia y el tipo de ataque tiene el sello de una venganza narco.

Lionel Luis Gallardo, fue señalado por testigos como el autor de los disparos contra Santiago Drinovac

En paralelo, la investigación avanzó a contrarreloj. Con testimonios, pericias y un fuerte despliegue en la zona, la Policía fue cerrando el cerco sobre los sospechosos. Esa presión constante terminó siendo determinante, sin lugar donde aguantar: Gallardo no resistió y terminó entregándose.

Junto con su abogado defensor, se presentó poco antes del mediodía en la Ciudad Judicial de Roca, donde quedó a disposición de la Fiscalía que dispuso su inmediata detención y se espera que mañana se realice la formulación de cargos. Quedó alojado en la Comisaría 31° de Roca.

Sin embargo, la historia está lejos de cerrarse. Angelo Muñoz, identificado como el conductor de la moto durante el ataque, sigue prófugo. Sobre él pesa una orden de captura vigente y es buscado intensamente por las fuerzas de seguridad.

La causa está en manos de la fiscal Vanesa Giardina, quien trabaja con el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que realizan las pericias y recolección de pruebas para acusarlo por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.