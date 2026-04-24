Un operativo conjunto realizado este jueves en Viedma por la Brigada Rural de la Policía de Río Negro, inspectores municipales y personal del área provincial de Producción y Agroindustria derivó en el decomiso de 680 kilogramos de carne y productos elaborados en mal estado, además de la clausura preventiva de una sala de elaboración por graves irregularidades sanitarias.

El procedimiento se realizó en un comercio del rubro autoservicio y chacinados ubicado sobre Boulevard Ituzaingó. En la inspección se constató una deficiente higiene general en la sala de elaboración y la presencia de productos cárnicos sin sello bromatológico en la cámara de frío, lo que fue asociado a mercadería proveniente de faena clandestina. También se detectó el almacenamiento conjunto de carne y hortalizas, práctica prohibida por la normativa vigente.

En los equipos de refrigeración se hallaron hamburguesas, milanesas y otros productos elaborados sin rotulado ni trazabilidad, incumpliendo las exigencias de control sanitario. Ante estas irregularidades, las autoridades dispusieron el decomiso de aproximadamente 680 kilos de carne y derivados, parte de los cuales fueron destruidos en el lugar, mientras que el resto fue trasladado bajo custodia al frigorífico FRIDEVI para su disposición final mediante digestor, conforme a los protocolos de seguridad alimentaria.

Inspectores constataron deficiente higiene y falta de limpieza en la sala de elaboración

La clausura preventiva de la sala de elaboración incluyó el fajado de accesos y la formalización de actas con la ratificación de los organismos intervinientes. El operativo se inscribe en una política de control destinada a garantizar la inocuidad de los alimentos y prevenir riesgos para la salud pública.

Las autoridades remarcaron que la detección de mercadería sin trazabilidad y con signos de faena clandestina constituye una infracción grave, que no solo vulnera la normativa sanitaria, sino que expone a los consumidores a riesgos directos. El decomiso y la clausura buscan frenar prácticas que afectan la seguridad alimentaria y preservar la confianza en el sistema de control oficial.