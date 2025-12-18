El Gobierno de Neuquén, a través del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), llevó adelante distintos operativos de control sanitario en la región del Alto Neuquén, con el objetivo de prevenir la faena clandestina y la comercialización informal de productos cárnicos en la previa de las fiestas de fin de año.

Como resultado de los procedimientos, se labraron cuatro actas de infracción. En Rincón de los Sauces se concretó el decomiso de nueve chivos asociados a faena informal. Además, en el sector de Pata Mora se realizó un decomiso vinculado a comercialización irregular, con un registro aproximado de 300 chivos fuera de los circuitos habilitados.

Desde el organismo provincial se recordó que uno de los principales riesgos de estas prácticas es el mal acondicionamiento de los productos, especialmente cuando se transportan sin cadena de frío y en recipientes no aptos. En esas condiciones aumenta la posibilidad de contaminación y se favorece la multiplicación bacteriana, por lo que se trata de productos que no son seguros para el consumo.

La gerenta general del Cippa, Elisa Muñoz, señaló que “cuando la carne circula por fuera de los circuitos habilitados, se pierde la trazabilidad y también se pierde la posibilidad de garantizar controles sanitarios básicos”.

Muñoz destacó el trabajo articulado en el territorio: “Estos operativos se sostienen con presencia, control y coordinación entre organismos. En el Alto Neuquén trabajamos junto a Senasa y con el apoyo de la Policía y Bromatologías Municipales para sacar de circulación productos fuera de norma y cuidar a la población”.

Por último, el Cippa recomendó a la comunidad adquirir alimentos únicamente en comercios habilitados, verificar siempre la procedencia y evitar compras informales, especialmente en productos de origen animal, donde la cadena de frío y la trazabilidad son claves para garantizar seguridad alimentaria.