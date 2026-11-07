Un Ford Focus III azul chocó contra un Toyota Yaris gris estacionado y se dio a la fuga en Centenario. El siniestro ocurrió el viernes 6, alrededor de las 16:27, sobre calle Córdoba al 200. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa que el Focus circulaba en dirección a la segunda meseta cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, realizó una maniobra repentina y chocó contra el lateral izquierdo del Yaris.

Después del impacto, el conductor continuó unos metros y estuvo cerca de terminar contra los árboles ubicados sobre la vereda. Sin embargo, logró esquivarlos y siguió circulando sin detenerse para verificar los daños ocasionados.

Uno de los detalles que se observa es que el automóvil que protagonizó el choque no tenía colocada la patente delantera. Además, se presume que el impacto pudo haber provocado daños visibles en el paragolpes delantero.

Hasta el momento, no se pudo establecer hacia qué sector de la segunda meseta continuó su recorrido el conductor.

Los propietarios buscan identificar al conductor

Tras el episodio, los familiares de la propietaria del Toyota Yaris comenzaron a difundir las imágenes en redes sociales para intentar obtener información que permita identificar al responsable.

El hijo de la dueña del vehículo expresó su reclamo: “Chocó el auto de mi mamá, necesitamos que se haga cargo de lo que hizo”.

También pidió colaboración a los vecinos que puedan aportar datos sobre el Ford Focus azul o sobre la persona que lo conducía.