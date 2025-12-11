Los Bomberos Voluntarios de Centenario fueron víctimas de un siniestro en el que, si bien no hubo heridos, dejó graves daños materiales en la parte trasera de la camioneta utilizada por los mismos.

El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 17.55, sobre la Ruta 7, a unos 200 metros de la tercer rotonda frente, a la YPF en sentido Vista Alegre - Centenario.

Relataron que el móvil 31 se encontraba detenido esperando que pasen los automóviles por la rotonda para poder avanzar, cuando fue embestido por detrás. El vehículo que los chocó fue un Clio, de color gris, que inmediatamente tras el golpe se dio a la fuga.

Destacaron que el personal se encuentra bien y sin lesiones, pero solicitan que el responsable del choque se acerque a la guardia del cuartel de Bomberos de la localidad, con la documentación de su vehículo y el carnet para hacer la denuncia correspondiente en las aseguradoras.

Además piden a la comunidad que, quienes hayan visto el incidente y tengan información del vehículo que se fugó, la acerquen a los bomberos para poder avanzar con las acciones correspondientes.