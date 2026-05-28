Por pedido del asistente letrado de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, un juez homologó un acuerdo pleno mediante el cual Lucas Marcelo Millacura fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Centenario.

La resolución fue adoptada hoy por el juez de garantías Raúl Aufranc, quien además dispuso que el condenado quede constituido como detenido para comenzar la ejecución de la pena desde este mismo día.

El acuerdo incluyó 15 legajos, en los que se investigaron distintos hechos calificados provisoriamente como hurtos, robos con escalamiento, encubrimientos por receptación dolosa, algunos consumados y otros tentados, ocurridos entre 2024 y 2026.

Durante la audiencia, Millacura reconoció su responsabilidad en todos los hechos y prestó conformidad con el monto de pena acordado entre la fiscalía y la defensa.

Además, como parte del acuerdo, el magistrado revocó una suspensión de juicio a prueba que el imputado tenía vigente sobre 6 legajos previos, al considerar incumplidas las pautas de conducta y por la comisión de nuevos delitos.

La pena acordada tuvo en cuenta, entre otros aspectos, la multiplicidad de hechos investigados, la ausencia de antecedentes condenatorios previos y el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado.