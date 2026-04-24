Tres domicilios de la ciudad de Neuquén fueron el escenario de un importante despliegue policial durante este viernes. Lo que había comenzado como una causa por amenazas con arma de fuego derivó en un operativo multidisciplinario que dejó al descubierto un pequeño arsenal, tenencia de estupefacientes y graves irregularidades comerciales. Hubo tres allanamientos en simultàneo.

El puntapié inicial de los allanamientos de este viernes

La investigación estuvo a cargo del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales y se inició tras una denuncia formal por amenazas calificadas. Tras intensas tareas de campo y vigilancia, los efectivos policiales lograron identificar al principal sospechoso y establecer tres puntos de interés a allanar: una vivienda particular y dos locales comerciales.

Con las órdenes de allanamiento otorgadas por la Unidad Fiscal interviniente, las dotaciones policiales irrumpieron en los domicilios de manera simultánea, logrando demorar a dos hombres mayores de edad, entre ellos el principal investigado por la causa.

El chaleco antibalas secuestrado en uno de los domicilios allanados durante este viernes - Foto: Policía de Neuquén

Armas, municiones y un "kit táctico": el saldo de los operativos

El resultado de las requisas confirmó las sospechas de los investigadores, pero también hubo lugar para las sorpresas. En el interior de los domicilios allanados, la Policía secuestró:

Una pistola con la numeración limada (suprimida).

Cargadores de armas y municiones de diversos calibres.

Un chaleco táctico y esposas de seguridad.

A raíz de los elementos secuestrados, que suelen estar vinculados a hechos delictivos mayores, se abrieron nuevas líneas de investigación para la Oficina de Delitos Vinculados al Microtráfico de droga.

Dos oficiales de la Policía de Neuquén que participaron de los tres allanamientos de este viernes. - Foto: Policía de Neuquén

Cogollos de marihuana y clausura municipal

Durante la inspección de uno de los locales comerciales, el personal policial dio aviso al Departamento Antinarcóticos luego de que encontraran dos frascos con sustancia vegetal. Con la ayuda de un perro detector, los efectivos confirmaron que se trataba de cogollos de cannabis sativa, cuyo peso superaba los 100 gramos.

Al haber detectado anomalías en la atención al público, se solicitó la presencia de inspectores de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Neuquén. Los inspectores descubrieron que el comercio tenía la licencia vencida, no contaba con matafuegos reglamentarios y vendía alimentos en mal estado. Los factores antes mencionados obligaron a que se le dicte la clausura inmediata.

Situación legal de los implicados

Una vez finalizados los allanamientos, por disposición de la justicia, los dos hombres recuperaron la libertad, aunque quedaron formalmente supeditados a la causa. La investigación continúa para determinar cuál era el origen del arma secuestrada y la posible vinculación de los sospechosos con otros hechos de violencia en la zona.