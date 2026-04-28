Una familia influencer viajera mostró la Ruta 151, la principal puerta de ingreso a Vaca Muerta, y desató una ola de indignación en redes: pozos gigantes, desvíos por ripio y maniobras al límite entre camiones dejaron al descubierto el estado crítico de una vía clave para la región.

Lo que empezó como un simple tramo más de viaje terminó convirtiéndose en una denuncia que explotó en redes. La cuenta de Instagram @viajestips, seguida por 750 mil usuarios, publicó un video que no tardó en viralizarse: una casa rodante avanzando con dificultad, esquivando lo que la propia protagonista describió sin vueltas como "cráteres directamente", No fue una exageración. Las imágenes muestran un asfalto destruido, tramos donde directamente desaparece la ruta y sectores donde el único camino posible es el ripio.

Pero además, el dato que más alarma generó no fue solo el deterioro, sino el contexto. Porque ese tramo de la Ruta Nacional 151 no es un camino cualquiera: es una de las principales vías de ingreso a Vaca Muerta, por donde circulan a diario camiones de gran porte vinculados a la actividad petrolera. En ese escenario, la combinación es explosiva. Vehículos pesados, pozos profundos y maniobras obligadas que rozan el riesgo constante.

En el video, la mujer que relata la situación no oculta su sorpresa y su miedo. “No podemos avanzar por el asfalto, tenemos que ir por el costado de ripio. Encima pasan un montón de camiones. Es un peligro”, advierte mientras la cámara muestra sacudones, polvo y un camino que parece más una trampa que una ruta nacional. La escena, cruda y sin filtros, fue suficiente para encender la bronca de miles.

Y entonces llegaron los números que confirman el impacto: 9.500 “me gusta”, casi 4 mil comentarios indignados y 450 veces compartida y mil reenvíos que multiplicaron el reclamo. Sin embargo, lo más llamativo no fue la sorpresa de quienes lo veían por primera vez, sino la reacción de quienes ya conocen ese tramo. Automovilistas, transportistas y vecinos coincidieron en algo: no es nuevo, pero cada vez está peor.

La Ruta 151 arrastra desde hace años un deterioro progresivo que nunca encontró solución de fondo. Baches que impiden la circulación, banquinas descalzadas y sectores dinamitados, forman parte de un combo que convierte cada viaje en una apuesta. Y cuando ese trayecto es utilizado por el corazón productivo de la región, el problema deja de ser solo vial y pasa a ser estratégico.

En ese contexto, también se reavivó el debate político. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva tiempo: la posibilidad de que las provincias se hagan cargo del mantenimiento de rutas nacionales. Según explicó, se analiza un esquema de concesión por varios años, aunque todavía no hay definiciones concretas.

Sin embargo, más allá de los anuncios y las responsabilidades cruzadas, lo cierto es que la realidad sigue siendo la misma. Mientras se discuten fondos, obras y competencias, la Ruta 151 continúa deteriorándose. Y ahora, con un video viral que expuso el problema ante miles de personas, lo que durante años fue una queja repetida en voz baja volvió a convertirse en un escándalo visible.

Porque lo que mostró esta familia no fue solo un mal momento de viaje. Fue una postal incómoda de una ruta clave, castigada y peligrosa, donde avanzar dejó de ser una simple conducción para transformarse en una maniobra constante de supervivencia.