El "Chileno" volvió a prisión cinco días después de recuperar la libertad: el extenso prontuario del ladrón de supermercados

Lo encontraron oculto dentro de una sucursal de la Cooperativa Obrera de Allen cuando el robo todavía estaba en marcha. Víctor Daniel Gutiérrez Villalobos, conocido como "Chileno", de 48 años, fue detenido durante la madrugada del jueves luego de ingresar al supermercado a través de un boquete en el techo. Este viernes, la Justicia le formuló cargos y ordenó que permanezca con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El caso volvió a poner en escena a un delincuente con un extenso historial por delitos contra la propiedad. Según confirmó el Servicio Penitenciario Provincial, Gutiérrez Villalobos había recuperado la libertad el pasado 11 de julio tras agotar una condena que cumplía por disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti. Apenas cinco días después, fue nuevamente detenido al ser sorprendido dentro del comercio, donde permanecía escondido en el sector de electrónica.

Un prontuario marcado por robos con la misma modalidad

La investigación permitió reconstruir los antecedentes del acusado. En septiembre de 2022 había sido condenado, mediante un juicio abreviado, a cuatro años y tres meses de prisión efectiva por robo agravado por escalamiento y tentativa de robo agravado por escalamiento, además de ser declarado reincidente. La condena estuvo vinculada a una serie de hechos ocurridos en Cipolletti durante marzo de ese año.

En uno de esos episodios, el "Chileno" y otro hombre ingresaron por el techo de una cadena de electrodomésticos ubicada sobre calle San Martín. Tras realizar un boquete, descendieron hasta el depósito, inutilizaron el sistema de alarmas y las cámaras de seguridad y se apoderaron de una importante cantidad de mercadería, entre ella teléfonos celulares, relojes inteligentes, notebooks, auriculares inalámbricos y otros equipos electrónicos. Dos días después intentaron repetir la maniobra en una joyería de la ciudad, aunque la activación de la alarma frustró el robo y obligó a los autores a escapar.

Ahora quedó con prisión preventiva luego de ser sorprendido dentro de la Cooperativa Obrera de Allen.

La identificación de Gutiérrez Villalobos fue posible gracias al trabajo realizado por la Policía de Río Negro y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que reunieron pruebas mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y allanamientos. Ese conjunto de evidencias permitió llevarlo a juicio y obtener la condena que terminó de cumplir el sábado pasado.

Antes de sus condenas en Río Negro, el acusado también había registrado antecedentes en Chubut, donde integró una banda dedicada a cometer robos. Tras cumplir otra pena fue deportado hacia Chile, aunque ese procedimiento quedó bajo investigación judicial debido a presuntas irregularidades administrativas relacionadas con su expulsión.

Ahora, nuevamente detenido tras intentar ingresar por el techo de un comercio con una modalidad similar a la utilizada en hechos anteriores, permanecerá con prisión preventiva mientras la Justicia avanza con la causa.