Lo encontraron cuando el robo todavía estaba en marcha. Oculto dentro de una sucursal de la Cooperativa Obrera de Allen, un delincuente con una larga trayectoria criminal volvió a quedar frente a la Justicia. Se trata de un hombre conocido como el "Chileno", de 48 años, quien ya había sido condenado por robos similares y ahora fue detenido mientras intentaba concretar un nuevo golpe.

La rápida intervención de efectivos de la Comisaría Sexta frustró el robo antes de que pudiera consumarse y permitió capturar a un hombre que acumula antecedentes en distintas provincias y que ya había estado preso por delitos contra la propiedad.

Un nombre conocido para la Justicia

Tras la detención comenzaron las averiguaciones sobre la identidad del sospechoso y rápidamente apareció un historial que se extiende por más de una década.

El detenido, domiciliado en Puerto Madryn, registra antecedentes por robos agravados, una condena como reincidente dictada por la Justicia de Río Negro y un antecedente de deportación hacia Chile que años atrás incluso quedó bajo investigación por presuntas irregularidades administrativas durante su ejecución.

Su captura en Allen volvió a poner en escena a un delincuente que ya había sido investigado y condenado por utilizar una modalidad que requiere planificación, tiempo y conocimiento para ingresar a los comercios sin ser detectado.

El mismo método que ya lo había llevado a prisión

La investigación permitió establecer que en marzo de 2022 protagonizó al menos dos hechos en Cipolletti.

En uno de ellos ingresó junto a otro hombre por el techo de un comercio de electrodomésticos ubicado sobre calle San Martín. Después de realizar un boquete, descendieron hasta el depósito, desactivaron el sistema de alarma y las cámaras de seguridad y escaparon con teléfonos celulares, notebooks, relojes inteligentes, auriculares, computadoras y otros equipos electrónicos.

Apenas dos días más tarde intentó repetir el mismo esquema en una joyería de calle Yrigoyen. En esa oportunidad la alarma se activó antes de que pudiera concretar el robo y huyó dejando abandonada una mochila que terminó convirtiéndose en una prueba clave para los investigadores.

El trabajo conjunto del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía de Río Negro, junto con el análisis de cámaras, testimonios y allanamientos, permitió reunir las pruebas que derivaron en una condena de cuatro años y tres meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia.

Volvió a intentarlo y terminó otra vez detenido

Ahora, cuatro años después de aquella condena, el "Chileno" volvió a utilizar una modalidad prácticamente idéntica.

Según la investigación, ingresó a la sucursal de la Cooperativa Obrera de Allen realizando un boquete por el techo y una pared. El movimiento fue detectado por el sistema de monitoreo del comercio, que dio aviso a la Policía.

Cuando los efectivos ingresaron al edificio encontraron al sospechoso en el sector de electrónica, antes de que pudiera escapar con mercadería.

La intervención policial permitió frustrar el robo y poner nuevamente a disposición de la Justicia a un delincuente con un amplio historial de hechos contra la propiedad, cuya trayectoria delictiva ya había motivado condenas y actuaciones judiciales en distintas jurisdicciones del país.