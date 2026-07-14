Un ciudadano chileno que había ingresado ilegalmente al país y había cometido un robo en Bariloche fue expulsado. El trabajo se hizo entre la Policía, la Justicia, Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

El operativo de traslado fue este martes, quien fue llevado a los tribunales federales para expulsarlo del país a través de paso Cardenal Samoré, luego de haber sido atrapado mientras robaba junto a otros delincuentes.

Se trata de Claudio Valdivia Erazo, de 29 años y oriundo de Chile, quien había sido detenido junto a otros sujetos oriundos de Bariloche cuando tenían todo listo para robar una PlayStation y otros elementos de una vivienda, pero el aviso de un vecino que advirtió movimientos extraños permitió a la policía frustrar el robo.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck celebró el rápido accionar y el trabajo conjunto contra el delito.

Cómo fue el robo y que dispuso el protocolo

El hecho ocurrió después del partido entre Argentina y Egipto disputado el martes pasado. Gracias al llamado de un vecino al 911, lograron frustrar el robo, detener a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia. A partir de allí, se activó el procedimiento que terminó con la expulsión del delincuente del país.

El otro hombre que quedó detenido en ese mismo episodio es oriundo de Bariloche y registra antecedentes por otros hechos delictivos cometidos con anterioridad. A pesar de esto, el único expulsado es el ciudadano chileno.

Este martes, tras el cese de la prisión preventiva del ciudadano, se hizo efectiva su deportación inmediata. El sujeto estaba detenido en prisión preventiva y la Dirección Nacional de Migraciones detectó que había ingresado a la Argentina de forma ilegal.

La resolución establece que el imputado tendrá prohibido el ingreso al país por un plazo de ocho años.