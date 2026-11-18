Axel Adrián "El Chinito" Araneda está a punto de cerrar uno de los capítulos judiciales más impactantes de la tragedia de la Ruta 22. Este miércoles, a las 10.30, participará de una audiencia de juicio abreviado en la que reconocerá su culpabilidad por el choque que terminó con la vida de cuatro integrantes de una familia de Catriel. El acuerdo con la Fiscalía le permitirá evitar el juicio oral y público y recibir una pena menor a la que contemplaba la acusación original. Sin embargo, hay un dato que todavía se mantiene bajo reserva: qué delito aceptó y cuántos años de cárcel solicitarán.

La decisión representa un cambio sustancial en una causa que parecía encaminada a un debate oral. Araneda permanece detenido con prisión preventiva desde noviembre de 2025, cuando protagonizó el siniestro ocurrido a la altura de Allen. En aquel momento, la acusación fiscal fue por homicidio culposo cuádruplemente agravado, una imputación que contemplaba las circunstancias de conducción que, según la investigación, provocaron la tragedia.

Aquella mañana del 21 de noviembre quedó marcada por una escena devastadora. La potente Volkswagen Amarok V6 que conducía Araneda embistió desde atrás a una Ford EcoSport en la que viajaba una familia. El vehículo terminó envuelto en llamas y cuatro personas murieron: Liliana Cocuzza, su hija Karina Gutiérrez Cocuzza y dos niños de apenas 4 y 6 años. El único sobreviviente fue Justo Pastor Gutiérrez, quien perdió a buena parte de su familia en cuestión de segundos.

Desde el comienzo, la investigación puso la lupa sobre la conducta del conductor de la Amarok. La Fiscalía sostuvo que circulaba a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora y que había utilizado su teléfono celular mientras manejaba. También se investigaron las circunstancias vinculadas al consumo de alcohol y otras sustancias. La reconstrucción del siniestro y las pericias se convirtieron en piezas centrales de una causa que generó una enorme repercusión pública.

Pero el expediente también estuvo atravesado por los intentos de la defensa de conseguir que Araneda abandonara la cárcel. Hubo pedidos de libertad, propuestas de prisión domiciliaria y hasta el ofrecimiento de una tobillera electrónica. Todos fueron rechazados por la Justicia. Entre los argumentos para sostener la prisión preventiva aparecieron sus antecedentes penales: ya había sido condenado en 2019 a cinco años de prisión por una causa vinculada al narcotráfico.

Ahora, cuando el expediente parecía tener como destino inevitable un juicio oral, apareció un acuerdo que modifica las perspectivas de la causa.

La Fiscalía y la defensa pactaron una salida abreviada que deberá ser presentada ante la jueza. Araneda reconocerá su responsabilidad y la acusación será encuadrada en un delito menos grave que el que motivó su prisión preventiva. La diferencia no es menor: también tendrá consecuencias directas sobre la pena que finalmente podría recibir.

La audiencia de hoy será decisiva. Allí se conocerán los términos del acuerdo, la calificación legal elegida y la cantidad de años de prisión que solicitarán. La jueza deberá evaluar si corresponde homologarlo y dictar sentencia.

Después de cuatro muertes, una familia destruida y casi un año de prisión preventiva, el "Chinito" Araneda se encamina a resolver su situación penal sin enfrentar el juicio que durante meses pareció inevitable.