Mientras la región todavía intenta asimilar una nueva tragedia sobre la la ruta Nacional 22, se conocieron detalles estremecedores sobre quiénes viajaban en la Ford Ecosport que fue embestida por una Amarok negra sin patente. En el rodado iba una reconocida pareja de Catriel que llevaba a sus dos nietos a Las Grutas para pasar el fin de semana extra largo. Tras el impacto, la camioneta se incendió y murieron la abuela y los dos menores. El abuelo sobrevivió en estado de shock.

Con el correr de las horas, los investigadores lograron reconstruir el último tramo del viaje familiar. Habían salido temprano, con los chicos emocionados por ver el mar y los adultos acomodando conservadoras, bolsos y juguetes para pasar unos días tranquilos en la costa atlántica rionegrina. Sin embargo, todo se torció en un segundo, cuando detuvieron la marcha en la colectora para reacomodar parte del equipaje que se había movido.

Fue en ese instante que la Amarok negra apareció a toda velocidad y los chocó de lleno. El golpe fue tan brutal que la Ecosport quedó atravesada y, casi de inmediato, se convirtió en una bola de fuego. Las llamas consumieron el habitáculo en cuestión de segundos, adentro quedó la abuela con los dos nietos, atrapados sin poder salir.

El único sobreviviente fue el hombre, que se encontraba fuera del vehículo, pero quedó paralizado, aturdido, sin comprender lo que había ocurrido. Cuando llegaron los primeros policías, lo encontraron quebrado, temblando, sin poder hablar, intentando volver hacia el fuego donde sabía que estaban sus seres queridos. Los efectivos debieron contenerlo mientras bomberos luchaban desesperadamente contra un incendio feroz.

Por otro lado, el conductor de la Amarok fue trasladado al hospital para evaluaciones médicas. Su camioneta, sin patente colocada, quedó destruida en la trompa y será sometida a peritajes clave para determinar responsabilidades y velocidad al momento del impacto.

Una reconocida familia de Catriel

Por su labor profesional durante años, la pareja de adultos mayores que llevaban sus nietos a la playa para disfrutar del fin de semana extra largo, son muy conocidos en la zona de Catriel y 25 de Mayo, la vecina localidad de La Pampa. El conductor de la EcoSport fue identificado como Pastor Gutiérrez, conocido en la ciudad porque durante muchos años se desesmpeñó como chofer de ambulancia.

El hombre viajaba junto con su esposa, una reconocida doctora generalista, Liliana Coccuza, de una insersión social consolidada en la localidad, por tantos años dedicada a la atención de sus pacientes en la zona norte de Río Negro. Sobre los nietos, no se aportaron aún las edades, se espera que lleguen los familiares desde Catriel para reconocer los cuerpos.