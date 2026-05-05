Un trágico accidente de tránsito se registró este lunes por la noche en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 277, en jurisdicción del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona en la zona de Valle Medio. Por causas que se investigan, un Peugeot 208 que circulaba en dirección a la rotonda de Luis Beltrán-Lamarque impactó desde atrás a una motocicleta de 110 CC. que se desplazaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor, identificado como Cristian Agustín Giménez, de 40 años, de nacionalidad boliviana y con domicilio en la zona rural de Lamarque, falleció en el lugar.

En el automóvil viajaba un hombre de 33 años junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad. Ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad, aunque los niños fueron trasladados al hospital de Lamarque por precaución.

En el sitio trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona, efectivos de la Comisaría 19° de Luis Beltrán y equipos de salud de Lamarque. La Fiscalía dispuso iniciar actuaciones por “homicidio culposo en siniestro vial” y ordenó el secuestro de ambos rodados para pericias.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del hospital de Choele Choel, donde se realizarán los estudios correspondientes. Los vehículos quedaron resguardados en el predio del parque automotor judicial.

El hecho generó conmoción en la región, ya que se trata de un nuevo accidente fatal en una ruta que concentra un alto tránsito y frecuentes siniestros. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar precauciones y respetar las normas de seguridad vial.