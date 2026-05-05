Después de meses de silencio que encendieron alarmas en toda la región, la estación meteorológica de Cipolletti volvió a funcionar y ya emite datos en tiempo real, recuperando una herramienta clave para el Alto Valle, donde el clima no es un dato más, sino un factor determinante para la producción y la vida diaria.

El regreso no fue casual ni automático. Detrás de la reactivación hay una historia silenciosa, marcada por la falta de personal y las trabas administrativas. Todo se había complicado tras la jubilación del histórico operador en agosto de 2024, lo que dejó a la estación prácticamente paralizada en un momento crítico.

Sin embargo, con la incorporación de un nuevo observador meteorológico, el sistema volvió a ponerse en marcha. “Desde el primero de marzo estoy emitiendo datos”, confirmó el técnico a cargo, en una frase que, aunque simple, marca un antes y un después para la región.

Y es que en el Alto Valle, cada dato climático puede definir cosechas enteras, anticipar heladas, evitar pérdidas millonarias o alertar sobre tormentas que golpean sin aviso. Por eso, la ausencia de información durante meses generó una preocupación real entre productores y vecinos.

Además, la reactivación llega en un contexto donde el clima viene mostrando su cara más impredecible. Granizo, lluvias intensas y eventos extremos han puesto en jaque al corazón productivo de la región en los últimos tiempos, dejando en evidencia la necesidad urgente de contar con información precisa y en tiempo real.

En ese sentido, la estación de Cipolletti no es un punto más en el mapa: es una pieza estratégica. Su funcionamiento impacta directamente en la toma de decisiones, desde el campo hasta la planificación urbana. Sin esos datos, todo se vuelve más incierto.