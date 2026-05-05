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Después del silencio

Tras meses sin datos clave para el Alto Valle, volvió a funcionar la estación meteorológica de Cipolletti

Tras meses apagada, la estación volvió a emitir información en tiempo real y reabre un frente clave para la producción, la prevención y la vida cotidiana.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 08:12
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La falta de personal la había dejado fuera de servicio y generó preocupación en toda la región.

Después de meses de silencio que encendieron alarmas en toda la región, la estación meteorológica de Cipolletti volvió a funcionar y ya emite datos en tiempo real, recuperando una herramienta clave para el Alto Valle, donde el clima no es un dato más, sino un factor determinante para la producción y la vida diaria.

El regreso no fue casual ni automático. Detrás de la reactivación hay una historia silenciosa, marcada por la falta de personal y las trabas administrativas. Todo se había complicado tras la jubilación del histórico operador en agosto de 2024, lo que dejó a la estación prácticamente paralizada en un momento crítico.

Sin embargo, con la incorporación de un nuevo observador meteorológico, el sistema volvió a ponerse en marcha. “Desde el primero de marzo estoy emitiendo datos”, confirmó el técnico a cargo, en una frase que, aunque simple, marca un antes y un después para la región.

Y es que en el Alto Valle, cada dato climático puede definir cosechas enteras, anticipar heladas, evitar pérdidas millonarias o alertar sobre tormentas que golpean sin aviso. Por eso, la ausencia de información durante meses generó una preocupación real entre productores y vecinos.

Además, la reactivación llega en un contexto donde el clima viene mostrando su cara más impredecible. Granizo, lluvias intensas y eventos extremos han puesto en jaque al corazón productivo de la región en los últimos tiempos, dejando en evidencia la necesidad urgente de contar con información precisa y en tiempo real.

En ese sentido, la estación de Cipolletti no es un punto más en el mapa: es una pieza estratégica. Su funcionamiento impacta directamente en la toma de decisiones, desde el campo hasta la planificación urbana. Sin esos datos, todo se vuelve más incierto.

 

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