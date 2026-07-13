La combinación de una mañana con escasa visibilidad y un choque en una esquina volvió a complicar la circulación en el oeste de la ciudad de Neuquén. Un taxi Fiat Cronos y una Volkswagen Amarok protagonizaron un violento impacto que terminó con el automóvil volcado, después de dar un tumbo y volver a quedar apoyado sobre sus cuatro ruedas.

El hecho ocurrió en la intersección de Primero de Enero y Néstor Barros. La violencia del impacto sorprendió a quienes transitaban por el sector y obligó a desplegar un operativo para asistir a los conductores y ordenar el tránsito.

El frente de la Amarok terminó con daños tras el violento choque. Fotos: Móvil de la AM550

Un impacto que terminó con el taxi dado vuelta

De acuerdo con la información recabada en el lugar por el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha, de AM550, el taxi circulaba por Néstor Barros en sentido sur, mientras que la camioneta avanzaba por Primero de Enero en dirección oeste.

Según los primeros datos, el Fiat Cronos contaba con prioridad de paso al momento de llegar al cruce.

Como consecuencia de la colisión, el taxi volcó, dio un tumbo y finalmente volvió a quedar sobre sus cuatro ruedas, una secuencia que reflejó la magnitud del impacto.

El taxista sufrió dolor en el pecho y fue asistido por personal del SIEN. Fotos: Móvil de la AM550

El conductor iba solo hacia un turno

Al momento del choque, el taxi no transportaba pasajeros.

"El taxista iba a tomar turno, pero estaba sin pasajero al momento del choque", informó Andréz durante el móvil de la radio.

Si bien no hubo personas con lesiones de gravedad, el taxista manifestó dolor en el pecho y tanto él como el conductor de la camioneta fueron asistidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

La Policía cortó el tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Fotos: Móvil de la AM550

Tránsito interrumpido y trabajo de la Policía

Tras el choque, la circulación fue interrumpida en ese tramo, para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

"Está el tránsito cortado en la calle 1° de Enero a la altura de Néstor Barros", describió el periodista mientras continuaba el operativo.

Personal policial realizó las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito mientras se retiraban los vehículos y se relevaron las circunstancias del siniestro.

La intensa neblina que cubría la ciudad durante las primeras horas del día volvió a poner en evidencia las dificultades para conducir cuando la visibilidad es reducida, especialmente en cruces urbanos donde una maniobra equivocada puede terminar en un impacto de gran violencia.

El choque ocurrió en medio de una intensa neblina en el oeste de Neuquén. Fotos: Móvil de la AM550

La niebla volvió a poner a prueba a los conductores

La intensa neblina que cubrió gran parte de Neuquén durante la mañana redujo considerablemente la visibilidad en calles y avenidas. En estas condiciones, especialistas recomiendan disminuir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y extremar la atención en cada cruce, ya que cualquier maniobra o distracción puede derivar en un siniestro de graves consecuencias.