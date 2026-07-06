Encontraron a "Gorda", la perrita que había desaparecido tras el violento choque entre un COLE y una camioneta en Neuquén

La historia que había sumado un capítulo de angustia al violento choque ocurrido este lunes por la mañana en el oeste de Neuquén tuvo un final feliz. "Gorda", la perrita que escapó tras el impacto entre un colectivo del COLE y una camioneta Ford Explorer, fue encontrada sana y salva.

La noticia fue confirmada a Mejor Informado por los propios damnificados, quienes durante la tarde recibieron el llamado de una persona que les informó que había encontrado al animal.

"Tengo a gorda la perrita del choque! Si me ayudan a difundir para encontrar a los dueños!", escribió en sus redes sociales la persona que encontró a "Gorda". Según explicaron, la persona logró resguardar a la perrita y, tras reconocer la publicación realizada por Mejor Informado y la difusión en redes sociales, se comunicó con la familia para avisar que estaba con ella. Ambas partes acordaron un lugar de encuentro para concretar la entrega y reencontrar a "Gorda" con sus dueños.

Horas de incertidumbre

La desaparición de la perrita se produjo inmediatamente después del fuerte choque registrado alrededor de las 11.30 en la esquina de Roca y Gregorio Martínez, donde una unidad de la línea 1 del COLE impactó contra una camioneta Ford Explorer.

Asustada por la violencia del siniestro, "Gorda" salió corriendo del vehículo y desapareció del lugar mientras personal policial, bomberos y equipos de emergencia asistían a los heridos.

Su búsqueda movilizó a familiares y vecinos, que compartieron fotografías y pedidos de colaboración a través de las redes sociales para intentar localizarla.

El choque dejó como saldo dos personas hospitalizadas y otras cinco con lesiones de distinta consideración, además de importantes daños materiales en ambos vehículos.

En medio de ese escenario, la desaparición de la mascota había generado una gran preocupación entre sus dueños, quienes pidieron ayuda para encontrarla.

Finalmente, la solidaridad de un vecino permitió que la historia tuviera un desenlace positivo. Tras varias horas de incertidumbre, "Gorda" pudo ser localizada y regresará con su familia, poniendo fin a una jornada que comenzó con un grave accidente y terminó con una noticia que llevó tranquilidad a los damnificados