A las siete de la mañana de este lunes, el viaje cotidiano de un trabajador que todos los días cruza desde Allen hacia Neuquén terminó en segundos de desesperación. Ya saliendo de Cipolletti, cuando estaba por ingresar a la rotonda que conecta la Ruta 22 con la Ruta 151, un camión blanco cargado con ladrillos impactó contra el costado de su automóvil, lo arrastró varios metros y continuó su marcha sin detenerse.

La víctima conducía un Suzuki Fun rojo por el carril derecho, a la salida de Cipolletti. Según relató a Mejor Informado, el camión circulaba inicialmente atrás de su vehículo. Poco antes de llegar a la rotonda cambió de carril y quedó casi a la ár suyo.

Todo ocurrió cuando el automóvil que iba adelante frenó para ingresar a la rotonda. Él también detuvo la marcha, pero el camión no frenó y lo llevó puesto. El choque fue contra el costado izquierdo del auto. El impacto fue tan fuerte que el auto fue empujado y arrastrado hasta quedar fuera de la cinta asfáltica, mientras el transporte pesado continuó su recorrido hacia la Ruta 151.

"Mientras me arrastraba, tuve miedo"

El trabajador recordó que durante el choque alcanzó a ver la rueda del camión muy cerca de su vehículo.

"Mientras me arrastraba, por la ventanilla veía la rueda del camión contra el retrovisor de mi auto, y tuve miedo", relató afectado.

Cuando el auto finalmente se detuvo, descendió inmediatamente para intentar llamar la atención del conductor.

"Cuando pude reaccionar, bajé del auto y le hice señas al conductor del camión", enfatizó.

Sin embargo, nadie detuvo la marcha.

"No alcancé a ver al conductor, pero sí vi a una persona que iba de acompañante. Me vio, pero no frenaron. Eran al menos dos personas", señaló con precisión.

El detalle que descubrió cuando intentó filmarlo

Todavía bajo los efectos del impacto, intentó registrar al camión con su teléfono celular. Fue entonces cuando advirtió un dato que ahora dificulta aún más la investigación.

"Cuando lo fui a filmar, me di cuenta de que no tenía patente. Quedé en shock", describió.

Ese detalle impide una identificación rápida del vehículo y obliga a depender de otros elementos para reconstruir el recorrido del transporte.

Del choque directo al trabajo

Pese a la violencia del impacto, Contó que tardó varios minutos en reaccionar. Aun con el vehículo dañado y bajo una fuerte situación de estrés, decidió continuar viaje hasta su lugar de trabajo, en el centro de Neuquén.

Recién al llegar comenzó a dimensionar lo ocurrido.

"Una vez en mi trabajo, tomé consciencia de lo que había pasado y lo hablé con mis compañeros".

La denuncia y un horario que complicó todo

Cuando más tarde se dirigió a la Policía Caminera de Cipolletti para radicar la denuncia, recibió una respuesta que lo sorprendió: le indicaron que debía regresar al día siguiente entre las ocho de la mañana y el mediodía, ya que fuera de esa franja horaria no toman ese tipo de denuncias.

Mientras tanto, el vehículo permanece dañado y todavía no se pudo iniciar la investigación que le permita identificar al camión que lo embistió.

Si el responsable no aparece, además de afrontar los costos de reparación del automóvil, tendrá que asumir cualquier consecuencia física o económica derivada del choque.

Una foto, mensajes y el pedido de revisar las cámaras

Después del siniestro publicó lo sucedido en redes sociales. A partir de esa publicación comenzaron a llegarle mensajes de personas que dijeron haber visto un camión con características similares.

"Compartí una historia en redes sociales y me llegaron varios mensajes", preció.

Uno de esos aportes llamó especialmente su atención.

"Me llegó una foto y a mi parecer, es el camión que me chocó", sostuvo.

Incluso, según explicó, quien envió esa imagen aseguró estar casi convencido de que se trata del mismo vehículo.

"El mensaje que me llegó dice estar casi seguro de que es esa persona", evidenció.

Sin embargo, considera que el elemento clave para confirmar o descartar esa información son las cámaras ubicadas en la rotonda entre las rutas 22 y 151, cuyas imágenes se transmiten en vivo a través de la página de Cipolletti.

"Si tuviese las imágenes de las cámaras podría contar con evidencias", argumentó.

Por eso, además de solicitar que se preserven y revisen esos registros, también pidió que cualquier persona que haya circulado por ese sector alrededor de las siete de la mañana, y tenga fotografías, videos o información sobre un camión blanco cargado con ladrillos que tomó la Ruta 151, aporte esos datos para ayudar a esclarecer lo ocurrido.

En plena hora pico, nadie frenó para ayudar ¿qué nos pasa?

El choque ocurrió en uno de los sectores con mayor circulación vehicular de la región y en un horario en el que decenas de miles de personas cruzan diariamente entre Cipolletti y Neuquén para ir a trabajar. Sin embargo, después del impacto, el damnificado quedó solo al costado de la ruta.

"Me quedé unos minutos ahí, porque no podía reaccionar. Nadie se detuvo a ayudarme, así que arranqué el auto", recordó.

Según contó, durante esos minutos ningún automovilista detuvo la marcha para asistirlo, ofrecer ayuda o preguntar cómo se encontraba. Tampoco advirtió que alguien hubiera dado aviso a la Policía o solicitado una ambulancia. Todavía conmocionado por el choque, terminó subiéndose nuevamente a su vehículo y continuó como pudo hasta su lugar de trabajo en Neuquén.

"De forma automática, y cómo pude, manejé hasta mi trabajo, en el centro de Neuquén", relató angustiado.

Este tipo de hechos ponen de relieve la falta de empatía que a veces invade el asfalto. Personas apuradas que a menudo, pierden alguna cualidad humana. Sobre todo, la de tomar consciencia de que nadie está exento de la problemática vial.