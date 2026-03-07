Derrapó en una rotonda de Cipolletti y abandonó la moto en un desagüe: el rodado había sido robado en Neuquén

Un hombre que circulaba en una motocicleta de alta cilindrada derrapó durante la noche del viernes en la rotonda de la Ruta Nacional 151, en Cipolletti. Lo más extraño fue que el sujeto dejó abandonado el rodado y se subió a otra moto que conducía otra persona, quien lo esperaba con una actitud sospechosa. Minutos después se confirmó que el vehículo había sido robado horas antes en la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30, cuando un llamado al sistema 911 de Río Negro alertó sobre una moto caída en la rotonda de acceso a la ciudad rionegrina. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron una KTM Duke de 790 centímetros cúbicos que había terminado dentro de una alcantarilla luego de que su conductor perdiera el control.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el motociclista se levantó tras la caída y abandonó el vehículo en el lugar. Segundos después escapó junto a otro hombre que lo esperaba en las inmediaciones a bordo de una segunda moto, retirándose por la avenida de circunvalación hacia la zona urbana de Cipolletti.

Había pasado por el tercer puente

Mientras se realizaban las primeras actuaciones, personal policial que se encontraba en el sector del tercer puente informó que minutos antes había detectado el paso de una motocicleta de similares características que circulaba a gran velocidad desde Neuquén hacia Cipolletti y que no se detuvo ante la orden de detenerse.

Con esos datos, se estableció contacto con autoridades de la vecina provincia y se confirmó que una motocicleta con las mismas características había sido denunciada como robada horas antes en Neuquén capital.

Con intervención de la fiscalía de turno, el rodado fue retirado de la alcantarilla y trasladado para su resguardo. Peritos del Gabinete de Criminalística realizaron las primeras pericias con el objetivo de recolectar rastros que permitan identificar a los responsables del hecho.

La motocicleta quedó secuestrada mientras avanza la investigación judicial y, una vez concluidas las diligencias correspondientes, será restituida a su propietario.