Un conductor que viajaba solo por la Ruta Nacional 40 protagonizó un violento vuelco este martes, alrededor de las 6:15, tras impactar contra una roca desprendida en la calzada. El accidente ocurrió a unos kilómetros del puesto de Gendarmería Nacional de Río Villegas, en dirección a Bariloche.

El hombre circulaba a bordo de un Fiat Duna cuando se encontró con una piedra caída directamente sobre la ruta. El golpe frontal provocó que perdiera el control del vehículo y volcara sobre el asfalto mojado. A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor permaneció consciente y las lesiones que presentaba fueron de carácter leve.

Otros automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron para asistirlo y dieron aviso inmediato al 911 y a Gendarmería. El primer testigo que llegó al sitio relató que el conductor estaba lúcido y sin heridas graves aparentes, aunque fue acompañado hasta la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, el hombre fue trasladado para su atención médica y quedó en observación.

El hecho vuelve a poner en alerta las condiciones de transitabilidad en ese tramo de la Ruta 40, donde los desprendimientos de piedras desde los taludes son frecuentes y representan un riesgo permanente, especialmente en horarios de baja visibilidad o con lluvias intensas. Las autoridades recordaron la importancia de circular con extrema precaución y mantener la atención en sectores críticos de la traza.

La Ruta Nacional 40 es uno de los corredores más transitados de la región y conecta localidades clave como El Bolsón y Bariloche. Sin embargo, los derrumbes y desprendimientos en zonas de montaña han sido señalados en reiteradas oportunidades como un problema estructural que requiere medidas de prevención más efectivas.