Un conflicto explotó en la Toma La Alameda de Cipolletti y estuvo a segundos de terminar de la peor manera: en medio de una violenta discusión entre vecinos, una mujer llevaba un revólver calibre 22 escondido en la cintura, listo para usarse.

Todo ocurrió cuando un llamado desesperado al 911 RN Emergencias alertó sobre disturbios en el asentamiento. Sin embargo, lo que parecía una típica pelea entre familias rápidamente mostró otra cara: gritos, insultos cruzados y un clima cada vez más espeso, donde la violencia estaba a punto de desbordarse.

En ese escenario caliente, una mujer mayor de edad llamó la atención por su actitud. Nerviosa, intentaba disimular algo entre la ropa mientras la discusión subía de tono. No era un detalle menor: en conflictos de este tipo, cualquier chispa puede encender una tragedia.

Y la sospecha se confirmó en segundos. Durante un cacheo preventivo, los efectivos encontraron lo impensado: un revólver calibre 22, cargado y al alcance de la mano. Es decir, en condiciones de ser usado en plena pelea. La escena dejó de ser un simple cruce vecinal para transformarse en una situación de altísimo riesgo.

A partir de ahí, todo giró. Intervino el Gabinete de Criminalística para secuestrar el arma y asegurar pruebas, mientras la mujer fue trasladada a la unidad policial. La causa quedó en manos de la Fiscalía, que abrió un legajo por portación ilegal de arma de fuego.

Pero el dato que inquieta es otro: en medio de una discusión barrial, alguien decidió presentarse armado. No para defenderse, sino con un revólver listo en la cintura, como si la violencia fuera una opción válida para resolver el conflicto.

Además, también se secuestró la moto en la que se movía la mujer, sumando otro elemento al expediente.