Un grave accidente de tránsito se registró en la Ruta Nacional 22, a la altura de la intersección con calle Damas Patricias en Roca. El siniestro, ocurrido en la tarde de este lunes fue protagonizado por una motocicleta y una camioneta, y dejó como saldo a una mujer hospitalizada con heridas de consideración.

De acuerdo a la información policial, la motociclista de 110 CC. intentaba cruzar la ruta cuando fue impactada por una Renault Duster Oroch que circulaba en dirección a Allen. Producto del choque, la conductora de la moto salió despedida varios metros y quedó tendida sobre la calzada, lo que generó momentos de gran preocupación entre los testigos.

Personal de emergencia arribó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Francisco López Lima. Allí se le realizaron estudios, entre ellos una tomografía, que evidenció un traumatismo facial. Aunque ingresó en estado grave, fuentes médicas confirmaron que se encuentra lúcida y hemodinámicamente estable, permaneciendo en observación en el servicio de Guardia.

El hecho generó demoras en la circulación de uno de los accesos más transitados de la ciudad y generó preocupación por la peligrosidad de ese cruce. La semana pasada se había registrado otro accidente en la misma intersección, lo que refuerza los reclamos de conductores y vecinos sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en la Ruta 22. El cruce de Damas Patricias y el histórico Puente Palmieri son señalados como puntos críticos por el alto flujo vehicular y la falta de medidas que reduzcan el riesgo de siniestros.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial y del Gabinete de Criminalística, que realizó las primeras pericias para determinar las causas del accidente. La investigación busca establecer si hubo imprudencia en la maniobra de cruce o si influyó la falta de señalización adecuada en el sector.