Un choque en cadena en una de las zonas más transitadas

Un fuerte choque múltiple sacudió la noche del miércoles en el centro de Cutral Co, cuando un vehículo que circulaba por la calle General Paz terminó impactando contra tres autos que estaban estacionados y los desplazó hasta la vereda.

El episodio ocurrió pasadas las 22, en la esquina de General Paz y Roca, una de las arterias que rodea la plaza San Martín. La secuencia dejó cuatro vehículos involucrados y generó un importante movimiento de personal de emergencia en el sector.

El impacto que arrastró tres autos

El primer rodado alcanzado fue un Fiat Palio que estaba estacionado sobre la mano izquierda de General Paz, frente a la plaza. Tras el impacto inicial, el vehículo que circulaba continuó su marcha y golpeó a un Peugeot 206 que también estaba detenido.

La secuencia no terminó allí. El choque siguió su curso y alcanzó a una Volkswagen Amarok, que estaba estacionada en el mismo sector.

Producto de la fuerza del impacto, los vehículos quedaron desplazados sobre la vereda.

Intervención policial y de bomberos

En el lugar trabajó personal policial y una dotación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, que acudieron tras el choque para asistir en el operativo.

Por el momento no se informó qué provocó la maniobra que terminó con los tres vehículos estacionados impactados en cadena. El hecho ocurrió en una zona céntrica de la ciudad y generó una rápida intervención de los equipos de emergencia.