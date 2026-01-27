Un llamado alertando al 911 RN Emergencias permitió que la Policía rionegrina detenga en Cipolletti a un hombre que rompía autos estacionados y tenía pedido de captura de la Justicia de Ushuaia. El mismo había sido emitido en noviembre de 2025, por lesiones graves.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este lunes, cerca de las 3.45, cuando operadores del Sistema de Emergencias recibieron el aviso de vecinos que alertaban sobre un individuo que dañaba vehículos estacionados sobre la avenida Alem, entre Pasaje Penna y Rawson.

La situación generó preocupación en la zona, tanto por los destrozos como por la conducta violenta del sujeto. Personal policial de la Comisaría 4° de Cipolletti se desplazó al lugar, donde lograron interceptar al hombre a pocos metros del sector señalado, evitando que continuara provocando daños o escapara del lugar.

Al identificarlo y cargar sus datos en el sistema descubrieron que el hombre, mayor de edad, registraba un pedido de averiguación de paradero y captura vigente desde el 28 de noviembre, solicitado por un Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

La orden judicial estaba vinculada a una causa por lesiones graves, un delito de gravedad que motivaba su búsqueda a nivel nacional.

Ante este escenario, el sujeto fue trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado conforme a los protocolos vigentes. En paralelo, se dio inmediata intervención a la Justicia fueguina, que fue notificada de la detención para avanzar con las medidas correspondientes.